Трговци у Српској игноришу прописе: У радњама и даље лажни попусти поводом ''Црног петка''

И поред тога што је овогодишњи "црни петак" у Српској дочекан са новим Законом о заштити потрошача, који треба да стави тачку на лажне попусте, прве контроле, према ријечима упућених, показују да трговци и даље игноришу прописе, а недостатак инспектора на терену отвара им врата за злоупотребе.
Уочи овогодишњег “црног петка” на снагу је ступио нови Закон о заштити потрошача у Српској па ће се прве озбиљније анализе ефеката и његове примјене моћи, како су истакли у Инспекторату РС, очекивати тек у наредном периоду. Како су нагласили, потребно је да протекне одређени временски оквир да би могли бити извучени основани закључци о стварном напретку у области заштите потрошача.
''С обзиром на то да се “црни петак” поклапао са самим ступањем закона на снагу, тржишна инспекција је крајем прошле седмице спровела контроле у трговачким објектима. Од 80 обављених надзора у 13 случајева утврђени су пропусти те је наложено њихово отклањање и издато 11 прекршајних налога у укупној вриједности од 7.000 КМ'', казали су у Инспекторату.
Додали су да су се неправилности најчешће односиле се на издавање рачуна, истицање цијена, као и вођење пословних књига и евиденција.
''Инспектори су током контрола скретали пажњу трговцима да је на снагу ступио нови закон и да су обавезни да у предвиђеном прелазном року од шест мјесеци ускладе своје пословање са свим прописаним одредбама'', рекли су у Инспекторату, нагласивши да је, на основу повратних информација, већина трговаца упозната са измјенама.
У Инспекторату истичу да од трговаца очекују да своје обавезе испоштују без потребе за репресивнијим мјерама.
''Циљ инспекцијског надзора није кажњавање само по себи, већ стварање уредног и транспарентног тржишта на којем се поштују права потрошача загарантована законом'', поручили су у Инспекторату.
Док је у Српској надзор имао савјетодавнији карактер, у ФБиХ су биле изречене знатно веће казне. У Федералној управи за инспекцијске послове наводе да су малопродајни објекти на подручју Сарајева, Тузле, Тешња и Мостара кажњени са укупно 67.900 КМ, а прекршаји су утврђени код чак 96 одсто контролисаних субјеката. Најчешћа кршења односила су се, како су истакли, на нејасно или непотпуно истицање цијена прије и послије снижења те на пропусте у промотивним кампањама, декларацијама и роковима трајања производа.
Извршна директорка приједорског Удружења “Дон” Муриса Марић истакла је да прекршаја свакако има, али да је проблем и у томе што велики број грађана у Српској уопште није упознат са новим прописима, посебно са обавезом да на сваком артиклу мора бити приказана најнижа цијена у претходних 30 дана. Она подсјећа и на дугогодишњи проблем недовољног броја инспектора, што у пракси значи да је немогуће обухватити све трговачке центре и провјерити свако истицање цијена, посебно у периодима када су попусти велики и разнолики.
''У БиХ, за разлику од других земаља, “црни петак” није изазвао велику куповну еуфорију. То говори и о ограниченој платежној моћи становништва, али и о дугогодишњем неповјерењу потрошача због бројних нерегуларности којима су свједочили, од подизања цијена уочи попуста до недовољно транспарентних снижења'', поручила је Марићева, пише Глас Српске.
Муриса Марић је истакла да се трендови код нас спорије мијењају па роба која не буде продата ове године често поново заврши на рафовима већ у наредној.
''У суштини, придружили смо се глобалној причи “црног петка”, али не и оном осјећају који је присутан у иностранству, гдје људи стоје у редовима да би купили производе који су заиста знатно снижени'', казала је Марићева, додајући да се нада да ће примјена новог закона у будућности донијети више реда и више повјерења у тржиште.
