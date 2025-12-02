Гријање на дрва или пелет: Шта се ове зиме више исплати?

02.12.2025
Гријање на дрва или на пелет и даље је једна од најпопуларнијих опција у цијелом региону. У вријеме када енергетска ефикасност и економичност постају све важније, и у Европи се води дебата о томе шта је бољи избор – класична дрва у цјепаницама или модерни пелет.
Иста дилема постоји и међу бројним домаћинствима у Србији која се грију индивидуално.
Иако сви кажу да знају шта је боље када је ријеч о грајању на пелет или дрва, ипак подсјећамо шта је шта. Пелет чине пресоване грануле од пиљевине и друге дрвне компоненте са ниским процентом влаге, одликује га висок степен искоришћења, и намијењен је пећима и котловима са аутоматским дозирањем. Класично гријање на дрва подразумијева употребу цјепаница, а најчешће се користе буква, храст или граб као врсте тврдог дрвета које дуго горе и пружају стабилну топлоту, пише Жена Блиц.
Дрва и ове зиме остају најповољније гориво за гријање у Србији. У поређењу с пелетом, цијена је значајно нижа јер најчешће нема великих трошкова транспорта. Просјечна цијена по кубику ове године износи 8.000 до 10.000 динара на стовариштима, док је у ЈП Србијашуме око 5.269 РСД/м³ у слободној продаји, док је са повластицама за социјално угрожене категорије цијена значајно мања. Дакле, дрва су одлична за домаћинства која желе ниске трошкове, имају простор за складиштење и не смета им свакодневно ложење.
Мане
Треба вам простор за складиштење и обавезно чување на сувом.
Више пепела и чађи у поређењу са пелетом.
Пећ или камин захтијевају ручно ложење и свакодневно одржавање.
Бања Лука
Какво је било гријање у Бањалуци за викенд? Огласиле се Еко топлане
Пелет је скупљи, али пружа знатно већу ефикасност и комфор, пре свега захваљујући томе што пећ аутоматски дозира количину у односу на то како је подешена. Пелет има веома високу топлотну моћ, а ефикасност сагоревања достиже чак 90 одсто. Чишћење је лакше јер пелет оставља минималну количину пепела, а саме пећи имају резервоар који омогућава да више сати, па чак и више дана не морате да га допуњавате. Обично се продаје у врећама од 15 кг које ћете лакше смјестити, а притом саме вреће штите гориво од влаге. Зато је пелет идеалан за оне који не желе да сваки час убацују дрва у пећ, већ желе и могу себи да приуште стабилно гријање уз већу удобност.
Мане
Цијена је значајно порасла, па сада по тони треба издвојити 32.000 до 35.000 динара.
Саме пећи су скупе, захтијевају сервисирање, али се на дужи рок ипак исплате.
Пелет пећ ради на струју, па вам без струје неће радити ни гријање.
Савјети
Једноставан трик који ће дом учинити топлијим за само неколико минута
Дрва у цјепаницама имају најмањи “карбонски отисак” јер не пролазе индустријску обраду и не троше струју током сагоријевања.
Дакле, у овој утакмици нема јасног побједника јер избор зависи од потреба домаћинства. Зато, ако вам је битнија цијена – бирајте дрва, а уколико вам више значи удобност – пелет је бољи избор. Ако вам је важна екологија, предност имају дрва, али је пелет чистији. Без обзира на избор, обје опције су значајно одрживије и јефтиније од фосилних горива, угља и нафте, што их чини добрим рјешењем за зиму пред нама.
