У Српској рођено 27 беба

Извор:

СРНА

02.12.2025

07:42

У Српској рођено 27 беба
Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 16 дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 10, затим у Фочи четири, Бијељини и Градишци по три, Добоју и Приједору по двије, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и три дјечака, у Фочи једна дјевојчица и три дјечака, Бијељини једна дјевојчица и два дјечака, Градишци три дјевојчице, Добоју по једна дјевојчица и дјечак, Приједору двије дјевојчице, Требињу и Источном Сарајеву по један дјечак, Невесињу једна дјевојчица.

У Зворнику није било порођаја.

Тагови:

bebe

Република Српска

