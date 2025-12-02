Хаос у Софији, на полицију летјеле флаше и каменице

Извор:
Хиљаде људи окупиле су се у престоници Бугарске, Софији и неколико других градова у понедјељак, 1. децембра увече, протестујући против буџетског плана за 2026. годину, првог у еврима, прије него што земља чланица Европске уније усвоји заједничку валуту 1. јануара.
Неки демонстранти сукобили су се са полицијом, која је блокирала канцеларије владајућих партија у Софији, а полицајце су засипали каменицама, флашама и петардама.
Након сличних протеста 28. новембра, мањинска влада Росена Жељакова обећала је да ће поново поднијети буџетски план за 2026. парламенту, с циљем да омогући више времена за консултације са опозиционим странкама, синдикатима и послодавцима.
Парламентарни одбор усвојио је буџетски план у првом читању 18. новембра.
Опозиционе странке и друге организације кажу да су протестовале против планова владе да повећа доприносе за социјално осигурање и порезе на дивиденде како би финансирала веће расходе, као и против државне корупције.
Око половине Бугара противи се усвајању евра, страхујући да ће то нарушити суверенитет земље и да ће трговци искористити прелазак са националне валуте лева на евро да подигну цијене.
Предсједница Европске централне банке, Кристин Лагард, упозорила је овог мјесеца да инфлација може скочити када балканска држава уђе у еврозону.
