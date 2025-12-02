Logo
Large banner

Хаос у Софији, на полицију летјеле флаше и каменице

Извор:

Агенције

02.12.2025

07:28

Коментари:

0
Хаос у Софији, на полицију летјеле флаше и каменице
Фото: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Хиљаде људи окупиле су се у престоници Бугарске, Софији и неколико других градова у понедјељак, 1. децембра увече, протестујући против буџетског плана за 2026. годину, првог у еврима, прије него што земља чланица Европске уније усвоји заједничку валуту 1. јануара.

Неки демонстранти сукобили су се са полицијом, која је блокирала канцеларије владајућих партија у Софији, а полицајце су засипали каменицама, флашама и петардама.

Након сличних протеста 28. новембра, мањинска влада Росена Жељакова обећала је да ће поново поднијети буџетски план за 2026. парламенту, с циљем да омогући више времена за консултације са опозиционим странкама, синдикатима и послодавцима.

Парламентарни одбор усвојио је буџетски план у првом читању 18. новембра.

Опозиционе странке и друге организације кажу да су протестовале против планова владе да повећа доприносе за социјално осигурање и порезе на дивиденде како би финансирала веће расходе, као и против државне корупције.

Око половине Бугара противи се усвајању евра, страхујући да ће то нарушити суверенитет земље и да ће трговци искористити прелазак са националне валуте лева на евро да подигну цијене.

Предсједница Европске централне банке, Кристин Лагард, упозорила је овог мјесеца да инфлација може скочити када балканска држава уђе у еврозону.

Подијели:

Тагови:

Бугарска

Европа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Готово је: Русија заузела два битна града!

Свијет

Готово је: Русија заузела два битна града!

8 ч

0
Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

Друштво

Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

8 ч

0
Национална гарда

Свијет

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

16 ч

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Свијет

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

16 ч

1

Више из рубрике

Готово је: Русија заузела два битна града!

Свијет

Готово је: Русија заузела два битна града!

8 ч

0
Састанак Путина и Виткофа

Свијет

Састанак Путина и Виткофа

8 ч

0
Национална гарда

Свијет

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

16 ч

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Свијет

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

16 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner