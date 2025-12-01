Logo

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Извор:

Танјуг

01.12.2025

22:54

Непознате особе украле су 20.000 метака војне муниције која припада Њемачким оружаним снагама (Бундесвер), из камиона цивилне транспортне компаније који је био остављен преко ноћи на необезбеђеном паркингу у савезној држави Саксонија-Анхалт.

Министарство одбране је потврдило за Шпигел да је возач цивилне транспортне компаније, коју су оружане снаге ангажовале за превоз муниције, паркирао камион натоварен муницијом њемачких оружаних снага на необезбеђеном паркингу у индустријској зони близу близу Бурга, а затим је одлучио да преспава у хотелу, док је терет остављен без надзора.

Прелиминарни подаци истраге указују да су непознате особе током ноћи отвориле товарни простор камиона и украле неколико сандука са муницијом који су припадали оружаним снагама, а крађа је откривена тек када је возач стигао следећег дана да испоручи робу у оближњу касарну. Почетна процјена је показала да је украдено приближно 10.000 метака бојеве муниције за пиштоље, 9.900 метака маневарске муниције за јуришне пушке, и такозване димне бомбе.

"Крађу схватамо веома озбиљно, јер таква муниција не сме да падне у погрешне руке", рекао је портпарол Министарства одбране.

Извори из Бундесвера, који крађу истражује заједно са локалном полицијом, рекли су да је случајна пљачка мало вероватна и да постоји могућност да је транспорт муниције примјећен и да су починиоци из камиона украли муницију када се возач непланирано зауставио у Бургу.

Таг:

municija

