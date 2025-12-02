Састанак Путина и Виткофа

Извор:
АТВ
02.12.2025
07:12
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин разговараће данас у Москви са специјалним америчким изаслаником Стивом Виткофом, потврдио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је поручио да је Русија заинтересована за успјех преговора о украјинском сукобу и да, због осјетљивости процеса, неће јавно коментарисати детаље мировног плана америчког предсједника Доналда Трампа.
Трампова администрација оптимистична је у вези с мировним процесом у Украјини.
Наводе, да је предсједник САД био јасан у ставу да корупција у Украјини угрожава напоре за рјешавање сукоба.
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч1
Свијет
16 ч0
Свијет
17 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
41
15
33
15
31
15
29
Тренутно на програму