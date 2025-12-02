Logo
Large banner

Састанак Путина и Виткофа

Извор:

АТВ

02.12.2025

07:12

Коментари:

0
Састанак Путина и Виткофа

Руски предсједник Владимир Путин разговараће данас у Москви са специјалним америчким изаслаником Стивом Виткофом, потврдио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је поручио да је Русија заинтересована за успјех преговора о украјинском сукобу и да, због осјетљивости процеса, неће јавно коментарисати детаље мировног плана америчког предсједника Доналда Трампа.

Трампова администрација оптимистична је у вези с мировним процесом у Украјини.

Наводе, да је предсједник САД био јасан у ставу да корупција у Украјини угрожава напоре за рјешавање сукоба.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Стив Виткоф

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта

Свијет

Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта

17 ч

0
Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

Свијет

Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

1 д

0
Песков открио датум: Када ће се састати Путин и Виткоф

Свијет

Песков открио датум: Када ће се састати Путин и Виткоф

2 д

0
Орбан: Успјешан састанак са Путином

Свијет

Орбан: Успјешан састанак са Путином

3 д

0

Више из рубрике

Национална гарда

Свијет

Познато стање гардисте који је преживио пуцњаву код Бијеле куће

16 ч

0
Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

Свијет

Скандал у Њемачкој: Муниција војске остављена без надзора, па украдена

16 ч

1
Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

Свијет

Филмска пљачка у Италији: Банда у тунелу напала блиндирани комби са 2 милиона евра

16 ч

0
Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Свијет

Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Ова три хороскопска знака никад не пружају другу прилику

15

41

Дарко Лазић шокирао признањем: ''Спавао сам са 358 жена, имам списак''

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner