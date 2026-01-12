Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

Амерички предсједник Доналд Трамп је поново затражио да се камате на кредитне картице ограниче на највише 10 одсто у наредних 12 мјесеци и упозорио да компаније које не снизе камате до 20. јануара крше закон.

"Ако до тада не ограниче камате, онда су у прекршају закона. Неки наплаћују 28, скоро 30 одсто. Људи ни не знају да плаћају 30 одсто", рекао је Трамп новинарима у авиону "Ер форс 1" током повратка из Флориде у Вашингтон и оптужио банке да су "злоупотребиле кредитне картице".

Предсједник, међутим, није навео законску основу за такав захтјев, нити је представио законодавну иницијативу која би подржала увођење ограничења камата, тако да је нејасно како зајмодавци крше закон ако не снизе камате, преноси Блумберг.

Акције британске банке Барклиз, која има значајно пословање са кредитним картицама у САД, пале су око четири одсто у јутарњем трговању у Лондону.

Инвеститори након Трампових изјава прате и кретање дионица и других великих компанија које издају кредитне картице, Џеј-Пи Морган Чејса, Ситигрупа и групације Капитал.

Каматне стопе на кредитне картице, које се посљедњих година крећу изнад 20 одсто, већ су тема расправа у америчком Конгресу.

Банкарска индустрија се снажно противи ограничењу камата и сматра да ће на тај начин бити смањена доступност кредита за потрошаче и мала предузећа.

Банке би у том случају вероватно пооштриле критеријуме за добијање картица како би заштитиле профитабилност и почеле да одбијају ризичне клијенте, што би дио потрошача гурнуло ка скупљим или ризичнијим алтернативама задуживања.