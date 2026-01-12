Logo
Mинистар оптужен да је плагирао докторат

Диплома факултет студије
Фото: Pexels

Министар правде Румуније Раду Маринеску суочава се са оптужбама да је плагирао дио своје докторске дисертације, сазнаје румунска телевизија Digi24, док Маринеску наводи да су приликом израде рада поштована упутства, норме и стандарди научног квалитета.

Према анализи новинарке Емилије Шерцан, више дијелова дисертације Маринескуа идентично је преузето из других радова, а већи дио плагираног материјала потиче из три различита научна рада.

Министар правде одбацује наводе и истиче да је дисертација рађена под надзором угледног универзитетског професора, уз поштовање свих "упутстава, етичких норми и стандарда научног квалитета, у складу са законодавством тог времена".

Дисертацију су, како наводи, оцијенили ментор, докторска комисија и румунско Национално тијело за евалуацију академских радова (CNATDCU) "по свим ригорозним правилима", без икаквих уочених неправилности.

Маринеску подсјећа на одлуку Румунског уставног суда (број 364 од 8. јуна 2022), према којој такви стандарди "не могу правно да се преиспитују у контексту промјена закона, нити у погледу научне вриједности рада".

Rumunija

plagijat

