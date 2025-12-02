Logo
Славимо Светог пророка Авдију: Ево шта данас треба обавезно урадити

Славимо Светог пророка Авдију: Ево шта данас треба обавезно урадити
За Српску православну цркву данас је велики празник, односно, дан када се обиљежава Свети пророк Авдија, чија животна прича и дјела се преносе кроз вијекове. Ево шта према обичајима и вјеровањима на данашњи дан никако не би требало да радите, а шта се сматра пожељним.

Пророк Авдија рођен је у селу Витахарамска и био је изузетно побожан још од своје младости.

Када је читав Израел почео да се одвраћа од Бога, он је остао вјерни службеник, тајно се молећи Богу својих отаца и не клањајући се Валу.

Када је цар Ахава скренуо са правог пута и почео да се клања идолима, Авдија није кренуо за њим, већ је одлучио да посвети свој живот Богу.

sinisa pepic

Друштво

Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

Познат је по томе што је сакрио стотину Божијих пророка од хајке коју је подигла зла царица Језавеља, супруга цара Ахаве. Авдија је храбро ризиковао свој живот како би спасао пророке, скривајући их у две пећине и обезбјеђујући им храну и воду.

Пророк Авдија је био ученик и савременик великог пророка Илије, кога је дубоко поштовао и цијенио. Њихово пријатељство и узајамно поштовање оставили су дубок траг у историји пророковања.

Авдија је оставио књигу пророчанстава о царству господњем, чиме је трајно забиљежио своје духовно насљеђе.

Обичаји и вјеровања на Светог Авдију

Према вјеровањима, вјерници би требало да избјегавају физичке послове, а да се посвете припреми својих домова и замјесе хљеб.

(телеграф)

