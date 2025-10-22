Санација кварова у току: Ево које улице данас остају без гријања

22.10.2025
10:36
Коментари:1
Због санације кварова неколико улица у Бањалуци данас ће бити без гријања.
Испоруку топлотне енергије на дистрибутивној мрежи немају потрошачи у дијелу насеља Филиповића поље и дијеловима улица Скендера Куленовића, Душка Кошчице, Цара Лазара, Царице Милице, Мирка Ковачевића, Браце Поткоњака, Краља Николе, Солунска, Доситеја Обрадовића, Светозара Марковића, Милана Карановића, Васе Пелагића, Николе Пашића, Алеја Светог Саве, Краља Петра ИИ и Вождовачка, саопштено је из Еко топлана.
Бања Лука
Више бањалучких улица данас без гријања
''Све расположиве екипе су на терену, како бисмо у што краћем року санирали кварове и успоставили уредан режим испоруке'', наводе из Еко топлана.
Кориснике из Еко топлана моле за стрпљење и захваљују на разумијевању, преноси РТРС.
Савјети
1 седм0
Република Српска
21 ч0
Савјети
1 седм0
Градови и општине
1 седм0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
15 ч0
Бања Лука
20 ч1
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму