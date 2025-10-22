Logo

Санација кварова у току: Ево које улице данас остају без гријања

22.10.2025

10:36

Коментари:

1
Санација кварова у току: Ево које улице данас остају без гријања

Због санације кварова неколико улица у Бањалуци данас ће бити без гријања.

Испоруку топлотне енергије на дистрибутивној мрежи немају потрошачи у дијелу насеља Филиповића поље и дијеловима улица Скендера Куленовића, Душка Кошчице, Цара Лазара, Царице Милице, Мирка Ковачевића, Браце Поткоњака, Краља Николе, Солунска, Доситеја Обрадовића, Светозара Марковића, Милана Карановића, Васе Пелагића, Николе Пашића, Алеја Светог Саве, Краља Петра ИИ и Вождовачка, саопштено је из Еко топлана.

илу-радијатор-02092025

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без гријања

''Све расположиве екипе су на терену, како бисмо у што краћем року санирали кварове и успоставили уредан режим испоруке'', наводе из Еко топлана.

Кориснике из Еко топлана моле за стрпљење и захваљују на разумијевању, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

grijanje

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

Савјети

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

1 седм

0
Додик: Српска неће имати проблема са гасом, договорене залихе за гријну сезону

Република Српска

Додик: Српска неће имати проблема са гасом, договорене залихе за гријну сезону

21 ч

0
Радијатор гријање

Савјети

Овај једноставан и декоративан трик чини кућу топлијом, а рачун за струју мањим

1 седм

0
Добојска Топлана започела грејну сезону раније

Градови и општине

Добојска Топлана започела грејну сезону раније

1 седм

0

Више из рубрике

Бањалучанин нашао грешку у систему и преко ноћи постао милионер

Бања Лука

Бањалучанин нашао грешку у систему и преко ноћи постао милионер

1 ч

0
Јокановић и Мишић за АТВ: ''Планови су да идемо ка 20% повећања''

Бања Лука

Јокановић и Мишић за АТВ: ''Планови су да идемо ка 20% повећања''

2 ч

0
Станивуковић и Ђајић опет рјешавају вртићке бубице на Суду

Бања Лука

Станивуковић и Ђајић опет рјешавају вртићке бубице на Суду

15 ч

0
Постигнут договор: Вртићи у Бањалуци од сутра у пуном капацитету

Бања Лука

Постигнут договор: Вртићи у Бањалуци од сутра у пуном капацитету

20 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

19

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

11

14

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

11

07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

11

03

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

10

59

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner