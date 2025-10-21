Станивуковић и Ђајић опет рјешавају вртићке бубице на Суду

Извор:
"Могу да кажем да сам шокиран. Знао сам да Драшко Станивуковић не зна управљати градом, али он не зна елементарне ствари", рекао је Владо Ђајић, директор Универзитетско клиничког центра Републике Српске.
"Он мене назива психичким болесником, монструмом, психопатом, можда горе од свега – убицом", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Овако већ мјесецима. Судница постаје позорница за политичке дуеле, Бања Лука чека обећанe пројекте. Умјесто тога, репризе личних обрачуна у наставцима.
"Жалосно да вријеђамо једни другима ближе чланове породице. Ја мислим да то није дијалог и да то не треба тако да буде. По том основу, ја сам тражио заштиту својих права, и као јавна личност, у смислу да нико не смије да износи личне квалификације без било каквогг основа", каже Станивуковић.
"Он не зна основне процедуре, не зна како се нешто ради у БЛ. Оно што је страшно, он је на питање свог адвоката муцао, презнојавао се, одговарао погрешно...да смо се ми чудом чудили и крстили јер не зна оно што би и портир требао знати", додаје Ђајић.
Замјена теза или замјена приоритета? Један тражи правду због ријечи. други покушава да докаже ко зна више о градским процедурама. Бања Лука броји дане без рјешења. Умјесто планова развојA, планови рочишта. Град стагнира између два ега.
