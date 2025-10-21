Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

Извор:
Синдикална организација ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука саопштила је да су радници Центра добили позив за преговоре код оснивача.
Обавјештају кориснике да је рјешење на помолу, те моле за још мало стрпљења, уз жељу да Центар од сутра ради у пуном капацитету.
Радници Центра још једном поручују свима да је њихова борба од почетка чиста и да дјечија права никада нико из ове установе не би повриједио.
За све недоумице током штрајка, које су радници имали, за помоћ су се обратили и Омбудсмену за дјецу Републике Српске, те добили одговор који су и раније знали.
Такође, обавјештавају родитеље да ће их о исходу данашњих преговора обавијестити на вријеме.
''Једном васпитач - увијек васпитач'', закључује се у саоппштењу Синдикалне организације ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање.
