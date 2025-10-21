Logo

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

АТВ

21.10.2025

08:51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре
Фото: ATV

Синдикална организација ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бањалука саопштила је да су радници Центра добили позив за преговоре код оснивача.

Обавјештају кориснике да је рјешење на помолу, те моле за још мало стрпљења, уз жељу да Центар од сутра ради у пуном капацитету.

Радници Центра још једном поручују свима да је њихова борба од почетка чиста и да дјечија права никада нико из ове установе не би повриједио.

Вртићи, штрајк

Бања Лука

Капије већине бањалучких вртића остају под кључем

За све недоумице током штрајка, које су радници имали, за помоћ су се обратили и Омбудсмену за дјецу Републике Српске, те добили одговор који су и раније знали.

Такође, обавјештавају родитеље да ће их о исходу данашњих преговора обавијестити на вријеме.

''Једном васпитач - увијек васпитач'', закључује се у саоппштењу Синдикалне организације ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање.

Бањалука

Centar za predškolsko vaspitanje

vrtići

Штрајк

