Капије већине бањалучких вртића остају под кључем

20.10.2025
19:32
Најављено - урађено. Радници предшколских установа радикализовали су штрајк. Капије већине бањалучких вртића укључујући и овај "Први кораци" на Старчевици остају под кључем до даљњег док се надлежни не договоре, односно до испуњења захтјева васпитача. За то вријеме родитељима остаје да се као и до сада сналазе како најбоље знају и умију.
Тијана Јаковљевић, запослена на АТВ мајка је троје дјеце. Због ситуације у вртићима узела је годишњи одмор јер тренутно нема рјешење за чување Ларе и Луке. Разумије проблеме васпитача којима се свакако морају повећати плате. Ту је договор је кључан.
"Сви требају наћи неки баланс у свему томе и на једној, другој страни и трећој нас родитеља , мислим да треба неко рјешење колико данас, сутра прекосутра, до краја ове седмице родитељи немају неке велике могућности не знам како ћемо се наћи за даље", испричала је Тијана Јаковљевић.
У Бањалуци су од јутрос радила само 4 вртића и то до подне и примали су дјецу из других предшколских установа. Журили су родитељи са једног на други дио града, само 67 дјеце је боравило у вртићима.
"Пазите ово је срамота, гдје су овдје дјечија права да их се овако малтретира, треба ријешити ситуацију помоћи тетама, али мислити и на дјецу", "Ја се надам да ће се то регулисати и по питању васпитача и по питању дјеце како је најбоље могуће", коментари су родитеља.
Нису нам испуњени захтјеви понављају радници предшколских установа, а то су повећање зарада за 20% и потписивање допуна и измјена колективног уговора. Осим васпитача на протест су изашли и кувари, домари, административни радници, стручни сарадници...
"Нико нема право да се на ово оглуши, да остане имун . желимо да се осврнемо на викенд да је јако непримјерено слати било какве поруке преко медија и дошли смо да кажемо у ваше микрофоне, пред прозоре надлежних да ми од овога нећемо одустати", истиче предсједник Синдикалне организације Слађана Мишић.
"Немам више шта да кажем осим да замолим градоначелника да се лично у ово укључи, нисмо имали никако прилику да разговарамо лично и уживо. не можемо да нађемо са његовим сарадницима заједнички језик.Молим градоначелника да нас позове да сједнемо", рекао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић
Не постоји разлог за даљи штрајк поручује преко медија градоначелник. Градска управа је спремна да се потпише нови колективни уговор, али кад се усвоји буџет за наредну годину и стабилизује финансијска ситуација . То је данас поновила и градски менаџер, Мирна Савић - Бањац. Позива васпитаче да се врате на посао.
"Молимо да у законским оквирима примају дјецу, обављају минимум процеса рада , како је прописано и законом а ми нудимо одмах повећање 20% до краја године и након усвајања буџета да се то повећање и настави", поновила је градски менаџер Мирна Савић Бањац.
Неизвјесно је да ли ће вртићи уопште примати дјецу наредних дана. За сада раде "Невен", "Плави чуперак", "Наша дјеца" и вртић "Марија Мажар" који похађају дјеца са потешкоћама у развоју.
