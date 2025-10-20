Велико интересовање младих за Академију умјетности у Бањалуци

Извор:
20.10.2025
Академију умјетности Универзитета у Бањалуци у овој академској години уписало је 100 нових студената, што је добар одзив и показатељ континуираног интересовања младих за умјетничке студије, рекао је продекан за наставу и студентска питања Радослав Тадић.
Тадић је истакао да је ове године број уписаних нешто мањи него претходних када је премашивао предложене квоте, али и задовољан постигнутим резултатима.
"Ипак, задовољни смо бројем уписаних студената, који је приближан плановима и капацитетима Академије. Највише смо задовољни квалитетом пријављених кандидата. Сигуран сам да ће нова генерација студената оправдати указано повјерење", додао је Тадић.
Према његовим ријечима, највеће интересовање забиљежено је за смјерове глума и графички дизајн, а на смјеру сликарство и интермедијална умјетност се тражило проширење од неколико мјеста у односу на предложену уписну квоту.
"Оваква структура уписа показује да млади умјетници прате савремене токове у умјетности, али и даље његују класичне дисциплине које чине основу умјетничког образовања", поручио је Тадић.
Он је навео да Академија умјетности у наредном период наставља да улаже значајне напоре за унапређење просторних капацитета и реновирање учионица, чиме се стварају савременији и функционалнији услови за извођење наставе.
Тадић је нагласио да се модернизацијом простора студентима и наставницима настоји омогућити квалитетније окружење за рад, стваралаштво и међусобну сарадњу.
"Наш циљ остаје да студентима пружимо подстицајно и инспиративно окружење за развој креативности, истраживање и професионални напредак. Академија ће наставити са унапређењем наставног процеса, модернизацијом опреме и јачањем сарадње, како би наши студенти имали најбоље услове за умјетнички и лични развој", закључио је Тадић.
