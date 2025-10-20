Logo

Велико интересовање младих за Академију умјетности у Бањалуци

Велико интересовање младих за Академију умјетности у Бањалуци

Академију умјетности Универзитета у Бањалуци у овој академској години уписало је 100 нових студената, што је добар одзив и показатељ континуираног интересовања младих за умјетничке студије, рекао је продекан за наставу и студентска питања Радослав Тадић.

Тадић је истакао да је ове године број уписаних нешто мањи него претходних када је премашивао предложене квоте, али и задовољан постигнутим резултатима.

"Ипак, задовољни смо бројем уписаних студената, који је приближан плановима и капацитетима Академије. Највише смо задовољни квалитетом пријављених кандидата. Сигуран сам да ће нова генерација студената оправдати указано повјерење", додао је Тадић.

FPN

Бања Лука

Млада политичка нада: Студент ФПН-а у Бањалуци добитник награде најбољег младог лидера на свијету

Према његовим ријечима, највеће интересовање забиљежено је за смјерове глума и графички дизајн, а на смјеру сликарство и интермедијална умјетност се тражило проширење од неколико мјеста у односу на предложену уписну квоту.

"Оваква структура уписа показује да млади умјетници прате савремене токове у умјетности, али и даље његују класичне дисциплине које чине основу умјетничког образовања", поручио је Тадић.

studenti

Свијет

За бесплатно студирање у Русији пријавило се 80.000 младих из иностранства

Он је навео да Академија умјетности у наредном период наставља да улаже значајне напоре за унапређење просторних капацитета и реновирање учионица, чиме се стварају савременији и функционалнији услови за извођење наставе.

Тадић је нагласио да се модернизацијом простора студентима и наставницима настоји омогућити квалитетније окружење за рад, стваралаштво и међусобну сарадњу.

"Наш циљ остаје да студентима пружимо подстицајно и инспиративно окружење за развој креативности, истраживање и професионални напредак. Академија ће наставити са унапређењем наставног процеса, модернизацијом опреме и јачањем сарадње, како би наши студенти имали најбоље услове за умјетнички и лични развој", закључио је Тадић.

