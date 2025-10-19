Logo

Бањалучки вртићи настављају штрајк

Бранка Дакић

19.10.2025

19:24

Врата ће отворити четири вртића и то за малишане из јасличке групе. Остали објекти остају затворени до даљњег. Остају и добро познати захтјеви васпитача.

„Дакле, ми сутра смањујемо и онај ранији минимум процеса рада на још уже и мање мјере, гдје ће радити четири велика вртића – то су вртићи ‘Плави чуперак’, ‘Марија Мажар’, ‘Невен’ и ‘Наша деца’. Ми смо одгајалишта ми смо обданишта како год да изговорите то је једна осјетљива рањива категорија то је повредиво. И нама је несхватљиво како неко уопште себи сме да дозволи да се оглуши о то”, рекла је Слађана Мишић, предсједница Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука.

Незадовољство међу запосленима расте, а бањалучки одборници не престају са препуцавањима.Скупштинска већина сматра да је буџет стабилан и да постоји простор за повећање плата. Кажу, на Скупштини сy цијели дан слушали градоначелникова условљавања.

„То апсолутно није начин на који треба да се разговара, и мислим да су сами радници свјесни тога. Планирана су средства у буџету, буџет се сасвим довољно пуни према информацијама које имамо у овој години три милиона конвертибилних марака је у пуњењу буџета од индиректних пореза него што је било прошле године", Драган Лукач, Шеф клуба одборника СНСД-a у Скупштини града Бањалука.

Свака одлука о дугорочном повећању мора бити пажљиво планирана и финансијски одржива правдају из опозиције потезе градоначелника.

"Mи за плату из потписивања колективног уговора потребно је обезбједити дугорочно средства за та лична примања односно за плате". Колега Лукач каже има пара у буџету за наредна два мјесеца до Нове године, и приједлог градоначелника је био рационалан који уопште не смањује права васпитача односно задовољава захтјев у вези њихових примања. 20% су тражили повећање личног дохотка", рекао је Драган Милановић, одборник ПДП-a у Скупштини града Бањалука.

И тих 20% никако да дочекају. Док траје штрајк, родитељи и даље траже рјешења како да ускладе обавезе, а најмлађи Бањалучани остају без свакодневних активности у вртићима. Подсјећамо да је плата васпитача у бањалучким јавним вртићима 1.372 КМ.

vrtići

Blokade

Бањалука

