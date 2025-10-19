Logo

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

Извор:

АТВ

19.10.2025

18:22

Коментари:

0
Фото: screenshot

Лидер СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас о иницијативи да се Омарској додијели статус општине.

- Данас сам разговарао са вриједним и добрим људима из Омарске о иницијативи да се Омарској додијели статус општине, што је некад и била. У потпуности подржавам такву идеју и сматрам да надлежне локалне и републичке институције треба да убрзају ову процедуру. Омарска треба да добије статус општине како би у наредном периоду могла наставити брже да се развија и јача - истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, идеја о издвајању Омарске из Града Приједора покренута је још прије неколико година те у више наврата актуелизована.

Тагови:

Omarska

Приједор

Милорад Додик

