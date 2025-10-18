Logo

Пети сајам ''Златни плодови'' у Станарима: Да ли је година била родна?

Извор:

АТВ

18.10.2025

19:30

Коментари:

0
Пети сајам ''Златни плодови'' у Станарима: Да ли је година била родна?
Фото: АТВ

Од ликера, пекмеза, ајвара, до чоколаде од чварака. Тај новитет на сајму у Станарима понудио је Љубиша Новић из Прњавора. Годинама производи љешњак, који комбинује уз различите састојке. Тамна чоколада и чварци само су један о спојева

“Комбинација на примјер љешник чили паприка, клинчићи коприва, онда слани сјеменке бундеве, љешник тамна чоколада, имамо ову са чварцима и слатку с кокосом'', рекао је Љубиша Новић, из Прњавора.

У понуди и кишобран који не штити од кише. Од десетак до сада урађених, један је отпутовао и до Аустрије.

“Да представим нешто ново, нешто уникатно да вратимо тај дамски стил, а служи као модни детаљ и штити од сунца'', казала је Дијана Дуроњић, из Прњавора.

Аграр

Емисије

Аграр: Јесење пољопривредне теме

Произвођачи се сналазе, јер године су све теже. Због суше ове су и махуне биле ријеткост. Ни са аронијом није ишло лако.

“Ова година је била за аронију врло тешка, као и за све воћке, превелика температура одозго и кад се залијева ствара се тај топлотни ефекат'', казао је Срето Ристић, из Доње Остружње.

“Махуне, прва тура која је била тешко није успјела, ово сам сијала касније ово је друга тура оне су успјеле'', рекла је Ивка Драгаловаца.

Противградна ракета

Друштво

Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима

А све што произведу успију да продају. Углавном на кућном прагу и старим купцима. Сајмови су прилика да се представе и стекну нове.

“Управо је то оно што требамо сви да радимо окренемо се својим произвођачима који производе храну на нашим простора , здраву храну'', казао је Горан Бурсаћ, помоћник министра пољопривреде.

На том путу значајна је подршка. За подстицаје у пољопривреди Станари годишње из буџета издвајају 200. 000 марака.

Подијели:

Тагови:

Станари

sajam

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

Република Српска

Шта је све речено на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске?

2 ч

0
Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић

Република Српска

Детаљна биографија: Ко је Ана Тришић Бабић

2 ч

0
Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

Друштво

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

2 ч

0
Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

Свијет

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

3 ч

0

Више из рубрике

И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

Градови и општине

И радници бијељинских вртића ступили у штрајк упозорења

1 д

0
Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

Градови и општине

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

1 д

1
Око 4.000 грађана Српске остаје без струје

Градови и општине

Око 4.000 грађана Српске остаје без струје

1 д

0
Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

Градови и општине

Привредници заједничким снагама изградили гостујућу трибину на стадиону ФК Радник

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

39

Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

21

25

Централне вијести, 18.10.2025.

21

23

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

21

17

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

21

07

Посланици укинули законе и закључке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner