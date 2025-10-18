Пети сајам ''Златни плодови'' у Станарима: Да ли је година била родна?

Извор:
АТВ
18.10.2025
19:30
Коментари:0
Од ликера, пекмеза, ајвара, до чоколаде од чварака. Тај новитет на сајму у Станарима понудио је Љубиша Новић из Прњавора. Годинама производи љешњак, који комбинује уз различите састојке. Тамна чоколада и чварци само су један о спојева
“Комбинација на примјер љешник чили паприка, клинчићи коприва, онда слани сјеменке бундеве, љешник тамна чоколада, имамо ову са чварцима и слатку с кокосом'', рекао је Љубиша Новић, из Прњавора.
У понуди и кишобран који не штити од кише. Од десетак до сада урађених, један је отпутовао и до Аустрије.
“Да представим нешто ново, нешто уникатно да вратимо тај дамски стил, а служи као модни детаљ и штити од сунца'', казала је Дијана Дуроњић, из Прњавора.
Произвођачи се сналазе, јер године су све теже. Због суше ове су и махуне биле ријеткост. Ни са аронијом није ишло лако.
“Ова година је била за аронију врло тешка, као и за све воћке, превелика температура одозго и кад се залијева ствара се тај топлотни ефекат'', казао је Срето Ристић, из Доње Остружње.
“Махуне, прва тура која је била тешко није успјела, ово сам сијала касније ово је друга тура оне су успјеле'', рекла је Ивка Драгаловаца.
А све што произведу успију да продају. Углавном на кућном прагу и старим купцима. Сајмови су прилика да се представе и стекну нове.
“Управо је то оно што требамо сви да радимо окренемо се својим произвођачима који производе храну на нашим простора , здраву храну'', казао је Горан Бурсаћ, помоћник министра пољопривреде.
На том путу значајна је подршка. За подстицаје у пољопривреди Станари годишње из буџета издвајају 200. 000 марака.
