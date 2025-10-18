Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

Извор:
У аутобуској несрећи у сјевероисточној бразилској држави Пернамбуко погинуло је најмање 15 људи, када је возач изгубио контролу над возилом, саопштила је бразилска Федерална саобраћајна полиција.
Несрећа се догодила у вечерњим часовима по локалном времену, када је аутобус скренуо у супротну траку, ударио у камење поред ауто-пута, а затим у пјешчани насип и преврнуо се.
Узроци несреће се истражују.
У аутобусу је било 30 путника, према списку којим располаже полиција, а за сада је потврђено да је половина њих погинула, укључујући 11 жена и четири мушкарца. Укупан број повријеђених још није објављен.
Возач је задобио лакше повреде. Подвргнут је алко-тесту, који је био негативан.
