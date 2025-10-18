Logo

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

Извор:

СРНА

18.10.2025

18:36

Коментари:

0
Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи
Фото: Unsplash

У аутобуској несрећи у сјевероисточној бразилској држави Пернамбуко погинуло је најмање 15 људи, када је возач изгубио контролу над возилом, саопштила је бразилска Федерална саобраћајна полиција.

Несрећа се догодила у вечерњим часовима по локалном времену, када је аутобус скренуо у супротну траку, ударио у камење поред ауто-пута, а затим у пјешчани насип и преврнуо се.

autobus-Sremska Mitrovica

Хроника

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

Узроци несреће се истражују.

У аутобусу је било 30 путника, према списку којим располаже полиција, а за сада је потврђено да је половина њих погинула, укључујући 11 жена и четири мушкарца. Укупан број повријеђених још није објављен.

Возач је задобио лакше повреде. Подвргнут је алко-тесту, који је био негативан.

Подијели:

Тагови:

Brazil

autobus

nesreća

poginuli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

Друштво

Расте број жртава у превртању аутобуса, возач ухапшен

23 ч

0
У превртању аутобуса двоје погинуло, 83 повријеђено

Србија

У превртању аутобуса двоје погинуло, 83 повријеђено

1 д

0
Преврнуо се аутобус у Србији, има погинулих!

Хроника

Преврнуо се аутобус у Србији, има погинулих!

1 д

0
Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобил, а други аутобус

Хроника

Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобил, а други аутобус

1 д

0

Више из рубрике

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

Свијет

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

30 мин

0
Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

Свијет

Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

40 мин

0
Војни авион

Свијет

Ова земља је нова ваздушна суперсила, надмашила и Кину

46 мин

0
Удар на Србију: Лажна држава постаје дио ЕЕСК

Свијет

Удар на Србију: Лажна држава постаје дио ЕЕСК

52 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 18.10.2025.

18

53

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

18

36

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

18

33

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

18

33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner