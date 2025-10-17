Logo

Преврнуо се аутобус у Србији, има погинулих!

На путу Сремска Митровица - Јарак данас око 14.45 сати се преврнуо аутобус. Како је за Н1 потврђено из полиције, двије особе су погинуле, а више је повријеђено.

Према досадашњим подацима две особе су погинуле, а више је повређено у превртању аутобуса на путу Сремска Митровица - Јарак, потврђено је за Н1 у полицији.

Владимир Путин

Свијет

Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан

На лицу мјеста су полиција, ватрогасци и екипе Хитне помоћи.

За сада није познато због чега је дошло до превртања аутобуса.

Аутобус је превозио раднике фабрике "Healthcare".

На лицу мјеста велики број возила хитне помоћи долази и одлази – тренутно се налази најмање пет возила. Ватрогасци помажу у извлачењу настрадалих из аутобуса.

