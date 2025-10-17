Logo

Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе

Аутор:

Огњен Матавуљ

17.10.2025

13:24

Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Суд БиХ потврдио је нову ”Sky” оптужницу Тужилаштва БиХ против Александра Николића (34), Адија Нукића (35) и још три особе због организованог криминала, трговине дрогом и оружјем чиме су ”зарадили” од 380.250 до 1.783.665 марака.

Осим Николића и Нукића оптужени су још и Слободан Радоња звани Пух, Владимир Стевановић и Зорица Радоња.

Оптуженима се, између осталог, на терет ставља да су од почетка децембра 2019. године до краја 2021. године, на територији Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Републике Хрватске, Холандије и Словеније, бавили међународним транспортом и прометом дроге.

”Оптужени Николић је организовао криминалну групу чији су припадници постали Ади Нукић, М.Р., Слободан Радоња и њима друга позната лица. Сви су имали унапријед одређене улоге и задатке, да би у предузимању радњи извршења кривичних дјела које су чинили по упутама организатора нужно били међусобно повезани, путем телефона тзв. крипти са инсталираним апликацијама ”SkyEcc” и ”Anom”, па су тако припадници групе Ади Нукић, Слободан Радоња и М.Р., заједно с другима нн особама учествовали у куповини, продаји и превозу опојне дроге, скривања опојне дроге на претходно припремљеним просторима, препакивања и њене припреме за даљу продају у БиХ и превозу у иностранству”, саопштио је Суд БиХ.

Додају да је група на тај начин прибавила противправну имовинску корист у износу од најмање 380.250,00 КМ, а не више од 1.783,665 КМ.

”Оптужени Стевановић се терети да је у намјери да помогне организатору и припадницима групе, након описаног кривичног дјела, вршио прикривањем предмета, трагова или на други начин помагао да учинилац кривичног дјела не буде откривен”, наводи Суд БиХ.

Оптуженој Зорици Радоња на терет се ставља да је противправно стеченим новцем прибављеним извршењем наведених кривичних дјела, располагала и покушала прикрити његову природу стављајући исти у легалне новчане токове.

