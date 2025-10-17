Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

Извор:
Телеграф
17.10.2025
11:41
Убијени Цетињанин је рођени брат Андрије Ивановића који је недавно убијен на Цетињу са Стефаном Беладом.
У питању је Филип Ивановић, ког је Србија тражила јер је пред пресуду за убиство у Белвилу, за које му се судило, побјегао из кућног притвора.
Према полицијским евиденцијама, он је словио за високорангираног припадника цетињског огранка "шкаљарског клана".
Осим Србије, која га је тражила, за њим је трагала и Цена Гора, која је расписала црвену међународну потјерницу.
Филип Ивановић, оптужен за помоћ учиниоцима након убиства Бојана Мирковића 12. новембра 2020. године у Белвилу, побјегао је 4. децембра из кућног притвора.
Ивановић скинуо наногвицу и побјегао из стана у којем је био у кућном притвору, рекао је раније за Танјуг пуномоћник оштећених Бојан Јечменица.
Филип Ивановић, рекао је да није крив и да не познаје никог од оптужених, као и да је на дан убиства био на прослави рођендана. Сумњало се да је он требало да омогући бјекство осумњиченом за убиство.
Подсјетимо, Филип Ивановић је убијен у Београду на води. Он је ноћас упуцан у Херцеговачкој једним метком у чело, а осумњиченом за злочин који је ухапшен у близини, полиција је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одредила задржавање до 48 сати.
