Ликвидираном Ивановићу недавно убијен и брат: Филип упуцан у Београду, Андрија на Цетињу

Телеграф

17.10.2025

11:41

Убијени Цетињанин је рођени брат Андрије Ивановића који је недавно убијен на Цетињу са Стефаном Беладом.

У питању је Филип Ивановић, ког је Србија тражила јер је пред пресуду за убиство у Белвилу, за које му се судило, побјегао из кућног притвора.

Хроника

Тијела шкаљараца пронађена изрешетана у ауту: Ухапшен осумњичени!

Према полицијским евиденцијама, он је словио за високорангираног припадника цетињског огранка "шкаљарског клана".

Осим Србије, која га је тражила, за њим је трагала и Цена Гора, која је расписала црвену међународну потјерницу.

Филип Ивановић, оптужен за помоћ учиниоцима након убиства Бојана Мирковића 12. новембра 2020. године у Белвилу, побјегао је 4. децембра из кућног притвора.

Ивановић скинуо наногвицу и побјегао из стана у којем је био у кућном притвору, рекао је раније за Танјуг пуномоћник оштећених Бојан Јечменица.

Акција Петља

Хроника

Одређен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Филип Ивановић, рекао је да није крив и да не познаје никог од оптужених, као и да је на дан убиства био на прослави рођендана. Сумњало се да је он требало да омогући бјекство осумњиченом за убиство.

Подсјетимо, Филип Ивановић је убијен у Београду на води. Он је ноћас упуцан у Херцеговачкој једним метком у чело, а осумњиченом за злочин који је ухапшен у близини, полиција је по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одредила задржавање до 48 сати.

