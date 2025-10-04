Тијела шкаљараца пронађена изрешетана у ауту: Ухапшен осумњичени!

04.10.2025
20:29
Коментари:0
Ухапшен је осумњичени за убиство шкаљараца на Цетињу, а огласила се и полиција.
Управа полиције Црне Горе огласила се саопштењем поводом хапшења осумњиченог за помагање у убиству Стефана Беладе и Андрије Ивановића. Они су убијени 24. септембра ове године на Цетињу.
"Први резултати истраге и спровођења полицијско-тужиоцачких активности у вези са расвјетљавањем кривичног дјела тешко убиство извршеног 24. септембра 2025. године, на подручју општине Цетиње, на путном правцу Будва–Цетиње, у мјесту Угњи, када су лишени живота Стефан Белада и Андрија Ивановић, резултирали су хапшењем и процесуирањем једног лица због сумње да је извршило кривично дјело тешко убиство извршено путем помагања", наводи се у саопштењу.
Према писању црногорског листа "Побједа", њихова тијела пронађена су пет дана касније, 29. септембра у возилу на макадамском проширењу локалног пута, на око 250 метара од главног пута Цетиње - Будва.
Сумња се да је ријеч о сукобу "шкаљарског" и "кавачког" клана, а њих двојица су означени као припадници "шкаљарског" клана.
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
9 ч2
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
22
07
22
04
21
55
21
34
21
14
Тренутно на програму