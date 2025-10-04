Погледајте снимак покушаја пљачке у хотелу: Ево како је радница зауставила лопова

Извор:
Аваз
04.10.2025
16:16
У сарајевском хотелу Астра данас је дошло до покушаја пљачке, али захваљујући присебности и брзој реакцији раднице, починилац није успио однијети новац из касе.
Портал „Аваза“ дошао је у посјед снимка на којем се види тренутак покушаја пљачке.
На видеу се јасно види мушкарац који улази иза рецепције и претражује простор, очигледно тражећи новац или друге вриједности.
У тренутку када се радница појавила, мушкарац је побјегао.
Према ријечима свједока, осумњичени је познат под надимком Јука, а грађани тврде да се ради о особи која је већ дуже вријеме позната као овисник о наркотицима.
