Погледајте снимак покушаја пљачке у хотелу: Ево како је радница зауставила лопова

Аваз

04.10.2025

16:16

Фото: Youtube / Printscreen / Avaz

У сарајевском хотелу Астра данас је дошло до покушаја пљачке, али захваљујући присебности и брзој реакцији раднице, починилац није успио однијети новац из касе.

Портал „Аваза“ дошао је у посјед снимка на којем се види тренутак покушаја пљачке.

На видеу се јасно види мушкарац који улази иза рецепције и претражује простор, очигледно тражећи новац или друге вриједности.

У тренутку када се радница појавила, мушкарац је побјегао.

Према ријечима свједока, осумњичени је познат под надимком Јука, а грађани тврде да се ради о особи која је већ дуже вријеме позната као овисник о наркотицима.

Пљачка

Сарајево

Хотел

