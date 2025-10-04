Logo

Преврнуо се аутомобил у Бањалуци: У незгоди повријеђене двије особе

Преврнуо се аутомобил у Бањалуци: У незгоди повријеђене двије особе
Фото: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada/screenshot

У Бањалуци ноћас се догодила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене двије особе.

Како је саопштила Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука, имали су техничку интервенцију у улици Горана Радуловића Бимба.

''Двије особе су повређене у саобраћајној несрећи која се догодила у 1:23 часова“, навела је Ватрогасно-спасилачка бригада.

Као што се види на фотографијама, аутомобил се преврнуо.

Saobraćajna nezgoda

Бањалука

