Преврнуо се аутомобил у Бањалуци: У незгоди повријеђене двије особе

У Бањалуци ноћас се догодила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене двије особе.
Како је саопштила Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука, имали су техничку интервенцију у улици Горана Радуловића Бимба.
''Двије особе су повређене у саобраћајној несрећи која се догодила у 1:23 часова“, навела је Ватрогасно-спасилачка бригада.
Као што се види на фотографијама, аутомобил се преврнуо.
