Преврнуо се аутомобил у Бањалуци: У незгоди повријеђене двије особе

Како је саопштила Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука, имали су техничку интервенцију у улици Горана Радуловића Бимба.

''Двије особе су повређене у саобраћајној несрећи која се догодила у 1:23 часова“, навела је Ватрогасно-спасилачка бригада.

Као што се види на фотографијама, аутомобил се преврнуо.