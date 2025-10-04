Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

Извор:
СРНА
04.10.2025
11:25
Коментари:0
Полиција и припадници Цивилне заштите претражују терен у кањону ријеке Рзав код Вишеграда након дојаве да је аутомобил слетио са пута.
Припадници Полицијске управе Фоча и Цивилне заштите Републике Српске од 9.25 часова започели су претрагу терена у мјесту Оплаве на путу Вардиште - Добрун.
Портпарол Полицијске управе Фоча Свјетлана Говедарица изјавила је да је акције започета након дојаве да је возило слетјело са пута.
''На основу до сада прикупљених информација постоји сумња да се у возилу налазило више лица. Екипе су на терену и претражују кањон како би пронашле возило и евентуално повријеђена лица'', навела је Говедарица.
Хроника
Породица ван себе: Умјесто да се радују рођењу дјетета, сахрањују оца
Она је додала да ће јавност бити благовремено обавијештена о свим новим детаљима.
На овој дионици и прије два дана дошло је до саобраћајне несреће у којој су двије путнице погинуле, када је аутомобил "рено клио" слетио са пута.
Хроника
32 мин0
Бања Лука
46 мин1
Свијет
48 мин0
Србија
52 мин0
Хроника
32 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
13 ч0
Најновије
Најчитаније
11
50
11
48
11
46
11
31
11
31
Тренутно на програму