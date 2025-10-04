Logo

Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

Извор:

СРНА

04.10.2025

11:25

Коментари:

0
Фото: Срна

Полиција и припадници Цивилне заштите претражују терен у кањону ријеке Рзав код Вишеграда након дојаве да је аутомобил слетио са пута.

Припадници Полицијске управе Фоча и Цивилне заштите Републике Српске од 9.25 часова започели су претрагу терена у мјесту Оплаве на путу Вардиште - Добрун.

Портпарол Полицијске управе Фоча Свјетлана Говедарица изјавила је да је акције започета након дојаве да је возило слетјело са пута.

''На основу до сада прикупљених информација постоји сумња да се у возилу налазило више лица. Екипе су на терену и претражују кањон како би пронашле возило и евентуално повријеђена лица'', навела је Говедарица.

Дарко Р.

Хроника

Породица ван себе: Умјесто да се радују рођењу дјетета, сахрањују оца

Она је додала да ће јавност бити благовремено обавијештена о свим новим детаљима.

На овој дионици и прије два дана дошло је до саобраћајне несреће у којој су двије путнице погинуле, када је аутомобил "рено клио" слетио са пута.

