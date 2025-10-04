У Србији спасено осморо људи које је завијао снијег

Извор:
СРНА
04.10.2025
10:59
Коментари:0
У Србији је због временских услова и снијега ванредна ситуација у четири општине, док је у Црној Трави спасено осморо људи, које је завијао снијег.
Инспектор у Управи за Ватрогасно-спасилачке јединице Сектора за ванредне ситуације Жељко Грбић рекао је да је ванредна ситуација проглашена у Ариљу, Новој Вароши, Ивањици и Медвеђи.
Грбић је рекао да су непогоде на подручју јужне, источне и западне Србије, те додао да Ватрогасно-спасилачке јединице интервенишу у угроженим мјестима на уклањању стабала која су због велике количине снијега пала на путеве и затворила их.
"Вршимо отклањање тих стабала, црпљење воде, евакуацију људи уколико су угрожени на путевима", изјавио је Грбић за Тањуг, додајући да је у неким општинама због нестанка струје дошло и до лошијег снабдијевања водом, јер пумпе не могу да раде, тако да се ради на уклањању тих кварова.
Он је рекао да угрожени грађани могу да на број 193 позову Ватрогасно-спасилачке јединице, уколико су објекти поплављени.
