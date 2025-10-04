Logo

У Србији спасено осморо људи које је завијао снијег

Извор:

СРНА

04.10.2025

10:59

Коментари:

0
Снијег на Јахорини
Фото: Screenshot

У Србији је због временских услова и снијега ванредна ситуација у четири општине, док је у Црној Трави спасено осморо људи, које је завијао снијег.

Инспектор у Управи за Ватрогасно-спасилачке јединице Сектора за ванредне ситуације Жељко Грбић рекао је да је ванредна ситуација проглашена у Ариљу, Новој Вароши, Ивањици и Медвеђи.

Снијег- Србија-03102025 (3)

Друштво

Возачи, опрез! Снијег и поледица отежавају саобраћај

Грбић је рекао да су непогоде на подручју јужне, источне и западне Србије, те додао да Ватрогасно-спасилачке јединице интервенишу у угроженим мјестима на уклањању стабала која су због велике количине снијега пала на путеве и затворила их.

"Вршимо отклањање тих стабала, црпљење воде, евакуацију људи уколико су угрожени на путевима", изјавио је Грбић за Тањуг, додајући да је у неким општинама због нестанка струје дошло и до лошијег снабдијевања водом, јер пумпе не могу да раде, тако да се ради на уклањању тих кварова.

Он је рекао да угрожени грађани могу да на број 193 позову Ватрогасно-спасилачке јединице, уколико су објекти поплављени.

Подијели:

Таг:

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

Друштво

Тестирање моста на аутопуту Сарајево – Београд

1 ч

0
Лебронов син "оно његово": "Нисам форсирао"

Кошарка

Лебронов син "оно његово": "Нисам форсирао"

1 ч

0
Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

Тенис

Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

1 ч

0
Бећировић захвалио Аустрији на увођењу санкција Додику, Цвијановић му одговорила Андрићевим цитатом

Република Српска

Бећировић захвалио Аустрији на увођењу санкција Додику, Цвијановић му одговорила Андрићевим цитатом

1 ч

1

Више из рубрике

Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

Србија

Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

1 ч

0
НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

Србија

НИС поднио нови допуњен захтјев за одлагање америчких санкција

3 ч

0
Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

Србија

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

3 ч

0
Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

Србија

Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

50

Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

11

48

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

11

46

Швеђани купују храну за случај рата

11

31

Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

11

31

Ужас у Шведској: Д‌јечак (14) упуцао шест особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner