Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

Једна особа је погинула, а четири су повријеђене у саобраћајној несрећи код Младеновца, у којој су учествовала два аутомобила и аутобус.
До несреће је дошло када су се у Рајковцу, у београдској Општини Младеновац, сударили аутомобил "бе-ем-ве", "ситроен" и аутобус на линији 491, саопштио је МУП.
На путу до здравствене установе преминуо је возач аутомобила "бе-ем-ве", док су лакше повријеђени возачи друга два возила, као и путник из аутобуса и "ситроена", који су превезени у Ургентни центар.
