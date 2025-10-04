Logo

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца

СРНА

04.10.2025

08:13

Једна особа погинула, а четири повријеђене у удесу код Младеновца
Фото: Pexels

Једна особа је погинула, а четири су повријеђене у саобраћајној несрећи код Младеновца, у којој су учествовала два аутомобила и аутобус.

До несреће је дошло када су се у Рајковцу, у београдској Општини Младеновац, сударили аутомобил "бе-ем-ве", "ситроен" и аутобус на линији 491, саопштио је МУП.

Снијег- Србија-03102025 (3)

Друштво

Возачи, опрез! Снијег и поледица отежавају саобраћај

На путу до здравствене установе преминуо је возач аутомобила "бе-ем-ве", док су лакше повријеђени возачи друга два возила, као и путник из аутобуса и "ситроена", који су превезени у Ургентни центар.

