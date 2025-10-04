Logo

Нуклеарка Запорижје опет без струје, УН тражи хитне поправке

04.10.2025

08:07

Нуклеарка Запорижје опет без струје, УН тражи хитне поправке

Шеф УН-овог надзорног тијела за нуклеарну енергију изјавио је да с Русијом и Украјином расправља о приједлозима за враћање вањског напајања руској нуклеарној електрани Запорижје.

Какво је стање?

Електрану, највећу у Европи са шест реактора, заузеле су руске снаге у првим седмицама руске операције у Украјину. Објект је десети пут искључен из вањског напајања 23. септембра. Електрана не производи електричну енергију, али гориво у реакторима хлади се помоћу дизелских генератора за хитне случајеве.

Рафаел Гроси, главни директор Међународне агенције за атомску енергију, рекао је да се вањска линија мора обновити.

"Обје стране кажу да су спремне провести потребне поправке на својим странама фронте. Али да би се то догодило, сигурносна ситуација на терену мора се побољшати како би техничари могли обављати свој посао без угрожавања живота", рекао је Гроси у изјави.

Оптужбе

Свака страна оптужује другу за угрожавање нуклеарне сигурности.

Руски предсједник Владимир Путин у четвртак је упозорио Украјину да игра опасну игру извођењем напада у близини електране.

Украјински министар вањских послова Андриј Сибиха оптужио је Москву да је намјерно прекинула везу како би спојила електрану на властиту мрежу.

Украјински предсједник Володимир Зеленски рекао је да је Русија намјерно извела напад којим је прекинула струју у електрани.

