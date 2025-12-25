Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

Извор:
АТВ
25.12.2025
14:08
Коментари:0
Забрана пушења у јавним затвореним просторима ступа на снагу 1. августа 2026. године, а коначна примјена у свим угоститељским објектима у Српској почиње од 1. фебруара 2027. године.
Јучерашњим усвајањем Закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење у Народној скупштини Републике Српске, а који предвиђа потпуну забрану пушења у јавним затвореним просторима, остало је недоречено да ли све одредбе закона ступају на снагу одмах или за годину дана.
Хроника
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави
Наиме, гласањем за приједлог закона у НСРС, усвојено је и неколико амандмана Клуба посланика СНСД-а, док је одбачен низ амандмана Клуба посланика Уједињене Српске и народног посланика Споменке Стевановић (Демос). Након тога су се у јавности отвориле недоумице да ли и када почиње примјена овог закона, што је довело до различитих тумачења.
Забрана пушења у јавним затвореним просторима ступа на снагу 1. августа 2026. године, а коначна примјена у свим угоститељским објектима у Српској почиње од 1. фебруара 2027. године.
Друштво
Какво нас вријеме очекује сутра?
Практично, када закон ступи на снагу у августу наредне године, локали ће од тада имати рок од шест мјесеци, односно до 1. фебруара 2027. године да се прилагоде и да поступају по обавезама прецизираним у закону – да уклоне пепељаре, истакну натписе да је забрањено пушење, почну да опомињу госте и друго, пише "Мондо".
Економија
Потврђено: У току преговори о продаји НИС-а
По томе, и надлежна инспекција би требало да поступа по овим законским одредбама од 1. фебруара 2027. године.
Надаље, када је у питању забрана продаје цигарета и других дуванских производа малољетницима,те забрана рекламирања, промоције али и кажњавање по овом основу, те законске одредбе ступају на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.
Најновије
Најчитаније
17
15
17
14
16
59
16
53
16
47
Тренутно на програму