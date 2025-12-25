Logo
Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

Извор:

АТВ

25.12.2025

14:08

Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу
Фото: pexels/Irina Iriser

Забрана пушења у јавним затвореним просторима ступа на снагу 1. августа 2026. године, а коначна примјена у свим угоститељским објектима у Српској почиње од 1. фебруара 2027. године.

Јучерашњим усвајањем Закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење у Народној скупштини Републике Српске, а који предвиђа потпуну забрану пушења у јавним затвореним просторима, остало је недоречено да ли све одредбе закона ступају на снагу одмах или за годину дана.

Наиме, гласањем за приједлог закона у НСРС, усвојено је и неколико амандмана Клуба посланика СНСД-а, док је одбачен низ амандмана Клуба посланика Уједињене Српске и народног посланика Споменке Стевановић (Демос). Након тога су се у јавности отвориле недоумице да ли и када почиње примјена овог закона, што је довело до различитих тумачења.

Забрана пушења у јавним затвореним просторима ступа на снагу 1. августа 2026. године, а коначна примјена у свим угоститељским објектима у Српској почиње од 1. фебруара 2027. године.

Практично, када закон ступи на снагу у августу наредне године, локали ће од тада имати рок од шест мјесеци, односно до 1. фебруара 2027. године да се прилагоде и да поступају по обавезама прецизираним у закону – да уклоне пепељаре, истакну натписе да је забрањено пушење, почну да опомињу госте и друго, пише "Мондо".

По томе, и надлежна инспекција би требало да поступа по овим законским одредбама од 1. фебруара 2027. године.

Надаље, када је у питању забрана продаје цигарета и других дуванских производа малољетницима,те забрана рекламирања, промоције али и кажњавање по овом основу, те законске одредбе ступају на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

