Logo
Large banner

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Извор:

Агенције

25.12.2025

14:04

Коментари:

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

К. К. (41) ухапшена је јер је послије вербалне свађе са комшиницом С. Б. (53) у згради у Земуну, на исту потегла кухињски нож и исјекла је по глави.

Наиме, њих двије су се посвађале у ходнику зграде у којој живе, када је К. К. изненада извукла нож и по глави исјекла комшиницу, наневши јој лаке тјелесне повреде.

Цијела драма одиграла се у четвртак, 18. децембра.

К. К. је након хапшења одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведена у надлежно тужилаштво на саслушање на околности кривичног дјела лака тјелесна повреда, које јој је стављено на терет.

Подијели:

Тагови:

Насиље

Свађа

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђено: У току преговори о продаји НИС-а

Економија

Потврђено: У току преговори о продаји НИС-а

3 ч

0
Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Занимљивости

Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

3 ч

0
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Бања Лука

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

3 ч

1
Почео састанак владајуће коалиције у Српској

Република Српска

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

3 ч

1

Више из рубрике

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Хроника

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

3 ч

0
За убиство на тракторијади девет година затвора

Хроника

За убиство на тракторијади девет година затвора

4 ч

0
Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Хроника

Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

4 ч

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Хроника

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

17

14

Никад драматичније поруке: Вријеме мира је готово, Европа није спремна на оно што долази

16

59

Ливерпул спрема замјену за Исака и види је у лику Душана Влаховића

16

53

Несрећа на ауто-путу 9. јануар, аутомобил завршио на боку

16

47

За ова 4 знака у 2026. години више не постоје препреке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner