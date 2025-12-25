Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Извор:
Агенције
25.12.2025
14:04
Коментари:0
К. К. (41) ухапшена је јер је послије вербалне свађе са комшиницом С. Б. (53) у згради у Земуну, на исту потегла кухињски нож и исјекла је по глави.
Наиме, њих двије су се посвађале у ходнику зграде у којој живе, када је К. К. изненада извукла нож и по глави исјекла комшиницу, наневши јој лаке тјелесне повреде.
Цијела драма одиграла се у четвртак, 18. децембра.
К. К. је након хапшења одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведена у надлежно тужилаштво на саслушање на околности кривичног дјела лака тјелесна повреда, које јој је стављено на терет.
Најновије
Најчитаније
17
15
17
14
16
59
16
53
16
47
Тренутно на програму