Хамас одговорио Трампу!

Палестински радикални покрет Хамас објавио је у петак навече званичан одговор на приједлог америчког предсједника Доналда Трампа о прекиду рата у Гази, свега неколико сати након што је он запријетио ултиматумом да до недјеље у 18 сати по источноамеричком времену прихвате план или ће услиједити – како је рекао – “пакао какав свијет није видио”.
У саопштењу се наводи да је Хамас, након широких консултација са руководством, палестинским фракцијама, посредницима и “пријатељским државама”, одлучио да одговори позитивно на кључне тачке приједлога.
Покрет је нагласио да цијени напоре међународне заједнице, укључујући иницијативу предсједника Трампа, с циљем заустављања рата, размјене заробљеника, уласка хуманитарне помоћи, спречавања даљње окупације и присилног расељавања Палестинаца.
– Хамас у овом оквиру, и ради потпуног прекида ватре и повлачења израелских снага из Газе, изражава сагласност да ослободи све израелске заробљенике – и живе и тијела погинулих – у складу с размјеном предвиђеном у Трамповом плану, под условом да се обезбиједе одговарајући теренски услови за спровођење тог процеса – наводи се у саопштењу.
Покрет је потврдио и спремност да, путем посредника, одмах започне детаљне преговоре о модалитетима размјене.
Један од кључних елемената одговора односи се на будуће управљање Газом. Хамас је саопштио да прихвата да власт у Појасу Газе буде повјерена палестинској администрацији састављеној од независних стручњака (технократа), у складу с националним консензусом и уз подршку арапских и исламских земаља.
Међутим, Хамас је истакао да се сва питања која се тичу будућности Газе и неотуђивих права палестинског народа морају рјешавати у ширем националном оквиру и у складу с међународним правом.
Овим потезом Хамас је начелно прихватио главне одреднице америчко-израелског приједлога, али је оставио простор за додатне преговоре и дефинисање дугорочног политичког рјешења. Даљи развој догађаја зависиће од реакција Вашингтона, Израела и међународних посредника, док крајњи рок који је поставио Трампа истиче у недјељу навече.
