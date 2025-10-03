Logo

Снажан земљотрес погодио Камчатку

03.10.2025

22:01

Снажан земљотрес погодио Камчатку
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5,7 степени по Рихтеровој скале забиљежен је данас код обале Камчатке, саопштио је регионални огранак федералног истраживачког центра "Јединствена геофизичка служба" Руске академије наука.

Хипоцентар земљотреса био је на дубини од 55 километара, удаљен 203 километра од Петропавловска Камчатског, преносе РИА Новости.

Нема извештаја о повређијенима или материјалној штети, а није ни издато упозорење на опасност од цунамија.

Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале. Од тада научници свакодневно биљеже накнадне потресе.

Већина њих се не осјећа у насељеним подручјима.

Сеизмолози описују тренутну сеизмичку активност као "изузетно високу".

Тагови:

Земљотрес

Kamčatka

