Снажан земљотрес погодио Камчатку

Хипоцентар земљотреса био је на дубини од 55 километара, удаљен 203 километра од Петропавловска Камчатског, преносе РИА Новости.

Нема извештаја о повређијенима или материјалној штети, а није ни издато упозорење на опасност од цунамија.

Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале. Од тада научници свакодневно биљеже накнадне потресе.

Већина њих се не осјећа у насељеним подручјима.

Сеизмолози описују тренутну сеизмичку активност као "изузетно високу".