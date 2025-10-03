Више од милион америчких војника не прима плату због обуставе рада владе

03.10.2025
20:28
Коментари:0
Око 1,3 милиона припадника америчке војске не прима плату због обуставе рада државних институција, рекла је портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит.
"Око 1,3 милиона мушкараца и жена америчке војске, морнарице, ваздухопловства, маринаца, Обалске страже и космичких снага, који часно служе и ризикују своје животе да би нас све бранили, не примају плате", рекла је она новинарима.
Државни органи САД блокирани су од сриједе, 1. октобра, након што Конгрес није усвојио буџет за нову фискалну годину.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
58
22
57
22
48
22
48
22
33
Тренутно на програму