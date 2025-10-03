Logo

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

Извор:

Агенције

03.10.2025

20:15

Коментари:

0
Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!
Фото: screenshot

Четири особе су погинуле у нападу америчке војске на брод код обале Венецуеле, за који се тврди да је превозио дрогу, рекао је амерички министар одбране Пит Хегсет, што је најмање четврти такав напад у посљедњих неколико седмица.

У објави на "Иксу" Хегсет је рекао да је посљедњи напад изведен у међународним водама, недалеко од обале Венецуеле.

"Ове акције ће се наставити док се напади на амерички народ не заврше", истакао је Хегсет.

Према Хегсету, операција је спроведена по налогу америчког председника Доналда Трампа.

Хегсет је рекао да су обавјештајне службе "без сумње" потврдиле да брод превози дрогу и да су људи на броду "нарко-терористи". Према његовим ријечима, на броду је била "значајна" количина дроге.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је вечерас да је брод који су гађале америчке снаге код Венецуеле, превозио "дроге довољно да убије 25.000 до 50.000" људи, али да му је заустављен улазак у Сједињене Државе.

"Брод натоварен са довољно дроге да убије 25.000 до 50.000 људи заустављен је рано јутрос код обале Венецуеле и спријечен да уђе на америчку територију", написао је Трамп на мрежи "Социјална истина".

Подијели:

Тагови:

Venecuela

Пит Хегсет

Америка

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Удар на Фон дер Лајен: Буџет ЕУ пред колапсом?

Свијет

Удар на Фон дер Лајен: Буџет ЕУ пред колапсом?

33 мин

0
Луфтханса пред штрајком! Незадовољни пилоти се буне због пензионих планова компаније

Свијет

Луфтханса пред штрајком! Незадовољни пилоти се буне због пензионих планова компаније

2 ч

0
Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

Свијет

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

2 ч

0
Први пут у историји: На чело англиканске цркве именована жена

Свијет

Први пут у историји: На чело англиканске цркве именована жена

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

23

Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду

20

15

Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

20

14

Хорор у Београду! Дјечак убоден ножем

20

11

Почиње Међународни фестивал дјечијег позоришта

20

06

Додик и Минић на утакмици Игокеа-ФМП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner