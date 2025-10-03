Американци напали по Трамповом наређењу: Убијене четири особе!

Извор:
Четири особе су погинуле у нападу америчке војске на брод код обале Венецуеле, за који се тврди да је превозио дрогу, рекао је амерички министар одбране Пит Хегсет, што је најмање четврти такав напад у посљедњих неколико седмица.
У објави на "Иксу" Хегсет је рекао да је посљедњи напад изведен у међународним водама, недалеко од обале Венецуеле.
"Ове акције ће се наставити док се напади на амерички народ не заврше", истакао је Хегсет.
Према Хегсету, операција је спроведена по налогу америчког председника Доналда Трампа.
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
Хегсет је рекао да су обавјештајне службе "без сумње" потврдиле да брод превози дрогу и да су људи на броду "нарко-терористи". Према његовим ријечима, на броду је била "значајна" количина дроге.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је вечерас да је брод који су гађале америчке снаге код Венецуеле, превозио "дроге довољно да убије 25.000 до 50.000" људи, али да му је заустављен улазак у Сједињене Државе.
"Брод натоварен са довољно дроге да убије 25.000 до 50.000 људи заустављен је рано јутрос код обале Венецуеле и спријечен да уђе на америчку територију", написао је Трамп на мрежи "Социјална истина".
