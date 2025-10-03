Logo

Удар на Фон дер Лајен: Буџет ЕУ пред колапсом?

Извор:

Б92

03.10.2025

19:50

Коментари:

0
Удар на Фон дер Лајен: Буџет ЕУ пред колапсом?

Двије највеће политичке групације у Европском парламенту спремају се да сруше кључне дијелове приједлога сљедећег седмогодишњег буџета, пише Политико.

То представља озбиљан ударац за план потрошње предсједнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен тежак 1,8 билиона евра.

Сукоб на помолу

Конзервативна Европска народна странка (ЕПП) и социјалисти и демократи (С&Д) лијевог центра пријете да ће затражити од Комисије да повуче темељни дио свог буџетског приједлога из јула. Овај спор долази након вишемјесечних напетих односа између фон дер Лајен и Парламента, упркос томе што је преживјела гласање о повјерењу у јулу и што се очекује да ће преживјети и два нова приједлога о неповјерењу наредне недјеље.

"Спремни смо да затражимо од Комисије да повуче свој тренутни приједлог и изради нови и бољи који одражава наше бриге. Донијели смо одлуку о томе шта смо спремни да учинимо са овим приједлогом", поручили су социјалисти и демократи у изјави за Политико.

Шта је спорно у приједлогу?

Обе водеће групације желе да фон дер Лајен одустане од плана спајања пољопривредних средстава и регионалних плаћања - која чине више од половине буџета - у јединствени фонд којим би управљале националне владе.

Они тврде да је то само параван за смањење финансирања пољопривредницима, који су кључна бирачка база ЕПП-а, иако Комисија такве тврдње одбацује.

Проблем за предсједницу Комисије

Посебно је забрињавајуће за Урсулу фон дер Лајен што њена странка, ЕПП, предводи иницијативу за одбацивање приједлога, што су потврдила три посланика и један асистент који раде на буџету.

"Приједлог буџета је прије свега проблем када је ријеч о унутрашњем тржишту, јер сматрамо да би то довело до фрагментације пољопривредног тржишта унутар ЕУ", изјавио је портпарол ЕПП-а Данијел Костер.

Могуће посљедице

Иницијатива Парламента могла би да закомпликује и успори преговоре о цјелокупном буџету за период од 2028. до 2034. године. Иако Комисија у овој фази теоретски може да игнорише позиве Парламента, то би створило проблеме у будућности, јер је за ступање буџета на снагу на крају ипак потребно одобрење посланика.

Ови догађаји стављају притисак и на либералну групу Ренеw Еуропе, кључног члана проевропске већине која подржава фон дер Лајен, да заузме страну упркос дубоким унутрашњим подјелама.

