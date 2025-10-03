Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

Извор:
Млади Србин ухапшен је у Аустрији након што је за њим услиједила филмска потјера код Беча.
Држављанин Србије (22) би можда и избјегао хапшење, да није полицији привукао пажњу изразито гласним ауспухом на свом аутомобилу. Патрола га је "чула" док се кретао ауто-путем и дали су му сигнал да се заустави у крајњој десној траци.
Србин је на кратко успорио, али је потом скренуо нагло улијево, ушао у возну траку и кренуо да бјежи.
"У даљем току дошло је до више прекршаја и угрожавања физичке безбједности других учесника у саобраћају од стране возача аутомобила", навели су из полиције.
Након потјере, службеницима полиције је на крају пошло за руком да зауставе 22-годишњег возача, а потом је тек запао у проблеме. Наиме, како је установљено, млади Србин није посједовао важећу возачку дозволу...
На крају полицији није преостало ништа друго него да га приведе.
Како су навели из полиције, приликом акције привођења, један њихов службеник је лакше повријеђен.
