Први пут у историји: На чело англиканске цркве именована жена

03.10.2025

17:00

Први пут у историји: На чело англиканске цркве именована жена
Фото: X/Financial Times/screenshot

Велика Британија именовала је Сару Малали за новог надбискупа Кентерберијског, чиме је први пут у посљедњих 1.400 година једна жена постала поглавар Цркве Енглеске.

Малали (63), бивша главна медицинска сестра, такође преузима церемонијалну улогу поглавара око 85 милиона англиканаца широм свијета, пренио је "Ројтерс".

"Одговарајући на Христов позив ка овој новој служби, то чиним у истом духу служења Богу и другима који ме води још од тренутка када сам као тинејџерка дошла до вјере", почела је Малали у својој првој изјави.

"На сваком кораку тог пута – кроз моју каријеру у сестринству и хришћанску службу – научила сам да дубоко слушам – и људе и нежне Божје подстицаје – како бих настојала да ујединим људе у тражењу наде и исцјељења."

"Ројтерс" додаје да именовање жене ризикује да изазове дубље теолошке подјеле са неким од конзервативнијих грана Цркве у афричким земљама.

Реформе уведене прије 11 година омогућиле су жени да обавља ту функцију, а именовањем за 106. надбискупа Кентерберијског, Малали ступа на чело једне од посљедњих области британског јавног живота коју су водили мушкарци.

Одлука је објављена уз сагласност премијера Кира Стармера и краља Чарлса, врховног гувернера Цркве Енглеске, а Малали насљеђује Џастина Велбија, који је поднио оставку прошлог новембра.

Нова надбискупкиња радује се што ће помоћи у уједињавању вјерника на Острву.

"Једноставно, желим да охрабрим Цркву да настави да расте у повјерењу у јеванђеље, да говори о љубави коју налазимо у Исусу Христу и да та љубав обликује наша дјела. Радујем се што ћу дијелити ово путовање вјере са милионима људи који служе Богу и својим заједницама у парохијама широм земље и широм глобалне англиканске заједнице", додала је.

"Би-Би-Си-" је подсјетио да закон налаже да се надбискупи Кентерберија пензионишу са 70 година, што је можда један од разлога зашто неки нису сматрали Малали водећом кандидаткињом за избор.

"Знам да је ово огромна одговорност, али јој приступам са миром и повјерењем у Бога, да ће ме носити као што је то увијек чинио", закључила је Сара Малали.

Свијет

Срушиле се скеле у цркви, погинуло најмање 36 особа

Шта ради надбискуп Кентерберијски?

Надбискуп Кентерберијски се углавном сматра духовним вођом Англиканске цркве широм свијета.

Такође има важну улогу у јавном животу – заузима мјесто у Дому лордова британског парламента. То значи да води дебате, говори о разним питањима – укључујући и она која се тичу вјерских слобода – и реагује на догађаје од националног значаја.

Сара Малали је 106. свештено лице које је преузело ову позицију.

Њено именовање долази након смртоносног напада на синагогу у Манчестеру у четвртак, преноси РТ Балкан.

Engleska

Црква

Англиканска црква

