Logo

Аналитичари упозоравају: Амерички нуклеарни арсенал је превише застарио

03.10.2025

16:28

Коментари:

0
Аналитичари упозоравају: Амерички нуклеарни арсенал је превише застарио

Стручњаци из америчке конзервативне фондације "Херитиџ" у свом новом извјештају упозоравају да САД значајно заостају у нуклеарној трци због свог не тако великог и застарјелог нуклеарног арсенала, који треба утростручити до 2050. године, објавио је телевизијски канал "Фокс", позивајући се извјештај у који је имао увид.

"Нови извјештај открива да је амерички нуклеарни арсенал јако застарио и превише мали да би се суочио са растућим глобалним пријетњама, те да је препорука да се број распоређених америчких бојевих глава практично утростручи до 2050. године", наводи канал.

Према ријечима аутора извјештаја, Роберта Питерса, најновија бојева глава у америчком арсеналу је направљена 1989. године.

У извјештају се предлаже да Вашингтон повећа број нуклеарних бојевих глава на приближно 4.625 оперативно распоређених нуклеарних оружја до 2050. године. Овај број би могао да укључује приближно 3.500 стратешких бојевих глава распоређених на интерконтиненталним балистичким ракетама, подморницама са балистичким ракетама и бомбардерима, као и приближно 1.125 јединица нестратешког оружја, као што су гравитационе бомбе.

Амерички предсједник Доналд Трамп недавно је изјавио да је обновио америчке нуклеарне капацитете.

"Ми смо 25 година испред Русије и Кине када су у питању подморнице. Русија је заправо друга, Кина је трећа, али стижу нас. И даље примјетно заостају и у нуклеарној сфери, али за пет година ће бити једнаки", рекао је Трамп, обраћајући се високим официрима америчке војске у Квантику.

Подсјетимо, Уговор о смањењу стратешког наоружања којим се ограничавају нуклеарни арсенали САД и Русије истиче у фебруару, а из Кремља су поручили да позиција Русије зависи од става САД.

Подијели:

Тагови:

Америка

Nuklearni program

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вртић дјеца игра

Свијет

Осуђен васпитач који је силовао 16 дјечака млађих од шест година: Казна је скандалозна!

1 ч

0
Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

Свијет

Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

2 ч

0
Једна особа погинула у паду авиона

Свијет

Једна особа погинула у паду авиона

3 ч

0
Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Свијет

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner