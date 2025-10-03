Аналитичари упозоравају: Амерички нуклеарни арсенал је превише застарио

03.10.2025
16:28
Коментари:0
Стручњаци из америчке конзервативне фондације "Херитиџ" у свом новом извјештају упозоравају да САД значајно заостају у нуклеарној трци због свог не тако великог и застарјелог нуклеарног арсенала, који треба утростручити до 2050. године, објавио је телевизијски канал "Фокс", позивајући се извјештај у који је имао увид.
"Нови извјештај открива да је амерички нуклеарни арсенал јако застарио и превише мали да би се суочио са растућим глобалним пријетњама, те да је препорука да се број распоређених америчких бојевих глава практично утростручи до 2050. године", наводи канал.
Према ријечима аутора извјештаја, Роберта Питерса, најновија бојева глава у америчком арсеналу је направљена 1989. године.
У извјештају се предлаже да Вашингтон повећа број нуклеарних бојевих глава на приближно 4.625 оперативно распоређених нуклеарних оружја до 2050. године. Овај број би могао да укључује приближно 3.500 стратешких бојевих глава распоређених на интерконтиненталним балистичким ракетама, подморницама са балистичким ракетама и бомбардерима, као и приближно 1.125 јединица нестратешког оружја, као што су гравитационе бомбе.
Амерички предсједник Доналд Трамп недавно је изјавио да је обновио америчке нуклеарне капацитете.
"Ми смо 25 година испред Русије и Кине када су у питању подморнице. Русија је заправо друга, Кина је трећа, али стижу нас. И даље примјетно заостају и у нуклеарној сфери, али за пет година ће бити једнаки", рекао је Трамп, обраћајући се високим официрима америчке војске у Квантику.
Подсјетимо, Уговор о смањењу стратешког наоружања којим се ограничавају нуклеарни арсенали САД и Русије истиче у фебруару, а из Кремља су поручили да позиција Русије зависи од става САД.
