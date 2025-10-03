Logo

Осуђен васпитач који је силовао 16 дјечака млађих од шест година: Казна је скандалозна!

Извор:

Танјуг

03.10.2025

15:44

Коментари:

0
Вртић дјеца игра
Фото: Artem Podrez/Pexels

Кривични суд у Уденардеу, граду белгијској покрајини Фландрији, осудио је данас бившег васпитача на 12 година затвора због вишеструких сексуалних напада на дјецу, укључујући и силовање.

Суд је утврдио да је Тајс Д.В, сада стар 39 година, силовао најмање 16 дјечака узраста од двије и по до пет година, пренио је белгијски лист Браселс Тајмс.

Оптужени је такође проглашен кривим за дистрибуцију снимака сексуалног злостављања малољетника.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!

Поред затворске казне, бившем васпитачу је забрањен сваки контакт са жртвама наредних 20 година, као и рад са малољетницима у истом периоду. Суђење је било затворено за јавност на захтјев оштећених.

Према Тужилаштву, оптужени је умањивао озбиљност својих дјела.

Предмет је откривен прошле године када је амерички Федерални истражни биро (ФБИ) пресрео видео-снимак на коме се види злостављање малог дјечака.

Ротација полиција

Свијет

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

Након што је случај прослеђен Европолу, анализа снимака показала је да је злостављање извршено у учионици школе “Де Спрингпланк”.

Оптужени је ухапшен 2. фебруара прошле године и од тада се налази у притвору.

Белгијско јавно тужилаштво је било затражило максималну казну од 20 година затвора, преноси Тањуг.

Подијели:

Тагови:

pedofil

vaspitač

vrtić

osuđen pedofil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стенли Тучи никада неће поновити ову улогу иако му је донијела номинацију за Оскара

Култура

Стенли Тучи никада неће поновити ову улогу иако му је донијела номинацију за Оскара

1 ч

0
"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

Србија

"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

1 ч

0
Дарко Лазић пјевач

Сцена

Лазић поново за воланом: Објавом из аута изазвао осуде пратилаца

1 ч

0
Бата Стојковић и Славко Штимац

Емисије

Варљиво лето ’68: Љубав и одрастање у бурним временима

1 ч

0

Више из рубрике

Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

Свијет

Опет провоцирају: Естонија тражи нуклеарне вјежбе НАТО-а близу Русије

2 ч

0
Једна особа погинула у паду авиона

Свијет

Једна особа погинула у паду авиона

3 ч

0
Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

Свијет

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

3 ч

0
Ватра пожар варнице

Свијет

Запалио политичара јер је сумњао да има аферу са супругом

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

24

Филмска потјера за Србином код Беча: Насамарио патролу, па дао гас, повриједио и полицајца

17

14

Најгоре ствари које можете да урадите током сезоне прехладе и грипа

17

12

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

17

09

Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

17

05

Снијег прави хаос, ванредна ситуација у више општина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner