Осуђен васпитач који је силовао 16 дјечака млађих од шест година: Казна је скандалозна!

Извор:
Танјуг
03.10.2025
15:44
Коментари:0
Кривични суд у Уденардеу, граду белгијској покрајини Фландрији, осудио је данас бившег васпитача на 12 година затвора због вишеструких сексуалних напада на дјецу, укључујући и силовање.
Суд је утврдио да је Тајс Д.В, сада стар 39 година, силовао најмање 16 дјечака узраста од двије и по до пет година, пренио је белгијски лист Браселс Тајмс.
Оптужени је такође проглашен кривим за дистрибуцију снимака сексуалног злостављања малољетника.
Хроника
Ужас код Градишке: Педофил ухапшен због злостављања дјетета!
Поред затворске казне, бившем васпитачу је забрањен сваки контакт са жртвама наредних 20 година, као и рад са малољетницима у истом периоду. Суђење је било затворено за јавност на захтјев оштећених.
Према Тужилаштву, оптужени је умањивао озбиљност својих дјела.
Предмет је откривен прошле године када је амерички Федерални истражни биро (ФБИ) пресрео видео-снимак на коме се види злостављање малог дјечака.
Свијет
Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио
Након што је случај прослеђен Европолу, анализа снимака показала је да је злостављање извршено у учионици школе “Де Спрингпланк”.
Оптужени је ухапшен 2. фебруара прошле године и од тада се налази у притвору.
Белгијско јавно тужилаштво је било затражило максималну казну од 20 година затвора, преноси Тањуг.
