"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

Извор:

Агенције

03.10.2025

15:36

Свијет се креће у правцу рата и плашим се да то мало ко може да спријечи, рекао је данас предсједник Србије Александар Вучић.

- Све на свијету бих платио да се то не догоди. Плашим се нажалост да сам у праву. Мораћемо и ми да припремамо неке ствари које нисмо припремали. Војска нам је спремна да одврати сваког непријатеља, али мораћемо неке друге ствари да припремамо. Ја сам два пута повећавао све резерве хране, и војсци и резерве кроз наше робне резерве, сад ћу поново да тражим повећање - рекао је.

Александар Вучић

Србија

