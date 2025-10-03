"Свијет се припрема за рат, мораћемо и ми": Вучић ће тражити да се повећају резерве хране

Извор:
Свијет се креће у правцу рата и плашим се да то мало ко може да спријечи, рекао је данас предсједник Србије Александар Вучић.
- Све на свијету бих платио да се то не догоди. Плашим се нажалост да сам у праву. Мораћемо и ми да припремамо неке ствари које нисмо припремали. Војска нам је спремна да одврати сваког непријатеља, али мораћемо неке друге ствари да припремамо. Ја сам два пута повећавао све резерве хране, и војсци и резерве кроз наше робне резерве, сад ћу поново да тражим повећање - рекао је.
