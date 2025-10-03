Logo

Вулин: Срећа да Његошу нису имали шта одузети

03.10.2025

11:46

Коментари:

1
Фото: АТВ

Политичари бошњачких и монтенегринских партија у Бијелом Пољу одузели су књижевну награду Радовану Караџићу. Кажу да су то учинили јер је Радован "протагониста злочиначке и геноцидне политике", рекао је Александар Вулин сенатор Републике Српске.

- Срећа да Његошу нису имали шта одузети, тешко би му опростили "Истрагу потурица" или "Спомен праху оца Србије" - поручио је Вулин.

Подсјетимо, Скупштина општине Бијело Поље донијела је одлуку о одузимању књижевне награде "Ристо Ратковић" некадашњем предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу.

Награда је Караџићу додијељена још 1993. године, што значи да му је одузета након 32 године.

Иницијативу за одузимање награде Караџићу покренула је Бошњачка странка у Црној Гори предвођена актуелним министром спољних послова Ервином Ибрахиовићем, а "за" су гласали и одборници ДПС-а, СДП-а и СД-а.

RADOVAN-KARADŽIĆ-140925

Република Српска

Караџићу одузета књижевна награда коју је добио 1993.

Александар Вулин

Радован Караџић

