Караџићу одузета књижевна награда коју је добио 1993.

03.10.2025

11:43

Скупштина општине Бијело Поље донијела је одлуку о одузимању књижевне награде "Ристо Ратковић" некадашњем предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу.

Награда је Караџићу додијељена још 1993. године, што значи да му је одузета након 32 године.

Иницијативу за одузимање награде Караџићу покренула је Бошњачка странка у Црној Гори предвођена актуелним министром спољних послова Ервином Ибрахиовићем, а "за" су гласали и одборници ДПС-а, СДП-а и СД-а.

Република Српска

Ђокић: Додиково присуство у Сочију потврђује стратешку снагу Српске

Одлука је донијета синоћ, а иницијативу и закључак је у име Бошњачке странке поднио Амер Смаиловић, предсједник Клуба ове партије.

Бошњачко национално вијеће Црне Горе поздравило је ову одуку сматрајући је "цивилизацијским чином и демократским искораком".

Сматрају и су саме околности под којима је ова престижна награда додијељена једном, како наводе, “протагонисти деструктивне и геноцидне ратне политике”, биле веома проблематичне и требало их је и раније преиспитати.

- Нисмо заборавили ни чињеницу да су тадашње црногорске власти, у вријеме агресије на Хрватску и БиХ, стварале амбијент у коме су Караџић и њему слични наводни пјесници били пожељни и слављени, а њихове књиге декор на многим „народним“ вашарима широм Црне Горе - навели су из Бошњачког вијећа.

Задужен је савјет ЈУ "Ратковићеве вечери поезије", да у року од 30 дана од ступања на снагу овог закључка, спроведе све неопходне активности те у складу са надлежностима измијени и допуни акта којима се уређује и питање награде „Ристо Ратковић“ (Статут, Правилник и слично) уносећи одредбе о одузимању награде.

Осим на ову установу, одлука ће се односити и на све којима је оснивач Општина, те ће у року од 60 дана морати да изврше ревизију свих до сада додијељених награда и признања.

- Ако се утврди да је неко од лауреата правоснажно осуђен за кривично дјело ратни злочин, злочин против човјечности, злочин против мира и геноцид, као и за друга дјела која добитника чине недостојним додијељене награде и признања, савјети јавних установа су дужни да о томе обавијесте Скупштину општине Бијело Поље – пише у одлуци.

Награда Ристо Ратковић, престижна је међународна књижевна награда, која се додјељује у оквиру "Ратковићевих вечери поезије" у Бијелом Пољу, у Црној Гори.

Додјељује се од 1973. године.

Радован Караџић

