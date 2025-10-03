Logo

Данас Дан жалости због смрти тројице младића

Извор:

Агенције

03.10.2025

11:27

Коментари:

0
Страдали младићи
Фото: Друштвене мреже

У Бугојну и Доњем Вакуфу петак, 3. октобар, проглашен је Даном жалости због тешке саобраћајне несреће у којој су живот изгубиле три младе особе.

Дан жалости се обиљежава обавезним истицањем застава на пола копља односно јарбола на згради Општине Доњи Вакуф и Бугојно, јавних предузећа и установа и других институција.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Србија

Снијег направио потпуни хаос: Више од 5.000 људи остало без струје

"Током трајања Дана жалости не могу се одржавати јавне културне, забавне и спортске манифестације: угоститељски објекти не могу пуштати музику, осим оних угоститељских објеката у којима су раније заказане прославе, под условом да се прославе одржавају у затвореном простору угоститељских објеката и не могу се употребљавати аутомобилске и друге сирене у колонама поводом свадби или другим поводом", саопштено је.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

Подсјећамо, у несрећи која се догодила у сриједу, 1. октобра, у Бугојну смртно су страдале три особе.

Амир Алибеговић (21) из Бугојна, те Шериф Чехаја (22) и Анадин Захидић (34) из Доњег Вакуфа, младићи су који су страдали у тешкој саобраћајној несрећи која се прије два дана, 1. октобра, касно поподне догодила на магистралном путу М-16 Бугојно - Доњи Вакуф, када су се директно сударили аутомобили голф и шкода.

Подијели:

Тагови:

Дан жалости

трагедија

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Расте број страдалих у урушавању школе у Индонезији

2 ч

0
Уништавање заплијењене дроге

Хроника

Уништено 450 килограма заплијењене дроге

2 ч

0
ФИФА представила званичну лопту за Свјетско првенство 2026. године

Фудбал

ФИФА представила званичну лопту за Свјетско првенство 2026. године

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови којима је тешко прихватити комплименте

3 ч

0

Више из рубрике

Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

Хроника

Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

2 ч

0
Уништавање заплијењене дроге

Хроника

Уништено 450 килограма заплијењене дроге

2 ч

0
Расвијетљено разбојништво: Пријетећи пиштољем раднику пумпе отели новац

Хроника

Расвијетљено разбојништво: Пријетећи пиштољем раднику пумпе отели новац

3 ч

0
Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

Хроника

Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Iron Maiden размишља о повлачењу са сцене

14

04

Најранија појава сњежног покривача на Чемерну од 1971. године

13

54

Хрватица оптужена за убиство бебе: Испливали језиви детаљи

13

54

Први симптоми озбиљне болести могли би се појавити на стопалима

13

53

Ковачевић: У новембру два референдума одбране Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner