Данас Дан жалости због смрти тројице младића

Извор:
Агенције
03.10.2025
11:27
Коментари:0
У Бугојну и Доњем Вакуфу петак, 3. октобар, проглашен је Даном жалости због тешке саобраћајне несреће у којој су живот изгубиле три младе особе.
Дан жалости се обиљежава обавезним истицањем застава на пола копља односно јарбола на згради Општине Доњи Вакуф и Бугојно, јавних предузећа и установа и других институција.
Србија
Снијег направио потпуни хаос: Више од 5.000 људи остало без струје
"Током трајања Дана жалости не могу се одржавати јавне културне, забавне и спортске манифестације: угоститељски објекти не могу пуштати музику, осим оних угоститељских објеката у којима су раније заказане прославе, под условом да се прославе одржавају у затвореном простору угоститељских објеката и не могу се употребљавати аутомобилске и друге сирене у колонама поводом свадби или другим поводом", саопштено је.
Хроника
Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре
Подсјећамо, у несрећи која се догодила у сриједу, 1. октобра, у Бугојну смртно су страдале три особе.
Амир Алибеговић (21) из Бугојна, те Шериф Чехаја (22) и Анадин Захидић (34) из Доњег Вакуфа, младићи су који су страдали у тешкој саобраћајној несрећи која се прије два дана, 1. октобра, касно поподне догодила на магистралном путу М-16 Бугојно - Доњи Вакуф, када су се директно сударили аутомобили голф и шкода.
Најновије
Најчитаније
14
05
14
04
13
54
13
54
13
53
Тренутно на програму