Расте број страдалих у урушавању школе у Индонезији

Извор:

Танјуг

03.10.2025

11:19

Срушена зграда школе у Индонезији
Фото: Trisnadi/Tanjug/AP

Број ученика за које је потврђено да су погинули након урушавања зграде исламске школе у индонежанској провинцији Источна Јава порастао је данас на девет, саопштила је државна агенција за ублажавање посљедица катастрофа, док се потрага за преживелима наставља.

Школа Ал Хозини у граду Сидоарџо урушила се у понедјељак, затрпавши стотине средњошколаца током поподневне молитве, пошто темељи нису могли да издрже радове на горњим спратовима који су били у току, преноси Ројтерс.

Тридесет возила Хитне помоћи налазе се на лицу мјеста док спасиоци настављају потрагу за више од 50 ученика, углавном дјечака узраста од 13 до 19 година, који су још увијек затрпани под рушевинама, саопштила је агенција за ублажавање посљедица катастрофа.

Поред возила Хитне помоћи ангажовани су и кранови да би рашчишћавали рушевине.

Спасиоци су копали кроз тунеле у остацима зграде, дозивали имена дјечака и користили сензоре како би открили било какав покрет, али нису пронашли знаке живота.

Четрнаесторо спасених је на лијечењу, саопштила је агенција за ванредне ситуације.

Индонезија, највећа земља са муслиманском већином у свијету, има укупно око 42.000 школа у којима се школује седам милиона ученика, према подацима Министарства за вјерска питања.

