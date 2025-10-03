Logo

Рада Манојловић згрће паре: Заказала наступе за цијелу годину, ево колико новца ће узети

03.10.2025

11:01

Рада Манојловић згрће паре: Заказала наступе за цијелу годину, ево колико новца ће узети

Пјевачица Рада Манојловић је до краја сљедеће године заказала 70 наступа, па ће за мање од годину дана зарадити чак 350.000 евра.

Рада Манојловић је ријешила је да прекине сарадњу са менаџером Сашом Ђурићем након 15 година сарадње, па је сестру Мају ангажовала као менаџера, те је истакла да тај потез донијела како је нико не би новчано оштетио, као што је то био случај.

Откако јој сестра води каријеру, Ради поново цвјетају руже на пословном плану.

Зарадиће два лукс стана

Она ће наводно за заказаних 70 наступа зарадити 350.000 евра.

- Ја сам добра, а добар и глуп су браћа рођена. Ма то ништа није вриједно стреса који сам преживјела. Шест година ништа нисам снимала, имала сам пољуљано самопоуздање и тако даље. Пара ће бити! Ја сам неко ко је рано остао без мајке и паре ми нису помогле ни да је спасем, нити да је вратим. Паре које сада имам, а којих сам могла да имам много више, за мене нису срећа. Шта ћу ако полудим и завршим на психијатрији, шта ће ми паре - испричала је једном приликом Рада која се једно вријеме повукла из јавног живота, наступе није заказивала, а сада се све вратило у нормалу.

- Често трпи здравље због тога што радим пуном паром. Наравно, волим свој посао, али није једноставно. Нормално је да смо сви ми пјевачи некад преуморни, пјева се цијелу ноћ, па је ту путовање, па док стигнеш кући, једва да накратко некако заспиш, али навикне се човјек - истакла је она.

