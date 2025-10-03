Преминула жена рањена прије три дана у пуцњави

Извор:
Телеграф
03.10.2025
10:56
Данка В. (51) из Београда умрла јер у Ургентном центру у Београду.
Несрећна жена рањена је у пуцњави у Вишњичкој бањи која се догодила 30. септембра ове године.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду наређена је обдукција.
Жени су у пуцњави оштећени бубрег, јетра и слезина.
"Примљена је у болницу без пулса. Љекари су успјели да је врате у живот. Операција је трајала пет сати", кажу извори "Телеграфа".
Тог дана је рањена још једна жена, као и три мушкарца који су били унутар локала.
МУП је тад саопштио је непозната особа из ватреног оружја ранила пет особа.
Вођа навијачке групе "Анти Роми" Лазар Маринковић Луцифер, који је раније означен као сарадник криминалног клана Вељка Беливука око послова са дрогом, ухапшен је због сумње да је повезан са пуцњавом у локалу у Вишњичкој бањи.
Двојица мушкараца који су рањени Немања Н. и Дарко Л, били су мете навијачког напада, док су сви остали у локалу практично колатерална штета. Наводно су навијачи у локал упали управо по налогу који је издао Лазар Маринковић Луцифер.
