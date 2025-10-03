Logo

Возач повријеђен у удесу код Бијељине

03.10.2025

10:38

Возач повријеђен у удесу код Бијељине
Фото: АТВ

Возач чији су иницијали Р. М. повријеђен је у судару који се догодио на магистралном путу Бијељина–Рача у мјесту Гојсовац, саопштено је из Полицијске управе Бијељина.

Љекари се нису изјаснили о степену повреда.

Stari ljudi, penzioneri

Регион

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

Саобраћајна незгода догодила се јуче у 15.40 часова и у њој су учествовали аутомобил "пасат" који је возило лице Р. П. и аутомобил "пежо" којим је управљао Р. М.

Из полиције су навели да су јуче пријављене провале у двије трговинске радње у Бијељини из којих су украдени мобилни телефони и додатна опрема за телефоне.

У току је расвјетљавање кривичних дјела тешке крађе.

Ресторан

Свијет

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

У Лопарама је због прекршаја ухапшен возач чији су иницијали А. И. јер је одбио да се подвргне испитивању на присуство дроге.

