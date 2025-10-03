Познати тенисер гађао публику рекетом: Хаос на мечу!

03.10.2025
Мастерс у Шангају једва да је почео, а већ нас је дочекао прави тениски хаос. Низоземски тенисер Ботик ван де Зандшулп направио је шокантан инцидент у првом колу, али је прошао без казне која би могла озбиљно да га кошта.
У мечу против Португалца Нуна Боргеша, Низоземац је потпуно изгубио контролу - након што је изгубио сервис у првом сету, из бијеса је лоптицу лансирао ван стадиона, а затим и бацио рекет у правцу публике.
Рекет је улетио у трибине и замало погодио неколико гледалаца, што је изазвало шок и невјерицу на лицима присутних. Иако се очекивала строга казна због угрожавања безбједности, ван де Зандшулп је прошао без озбиљнијих посљедица, бар за сада.
Инцидент је очигледно утицао на његову игру - Низоземац је потпуно ментално пао, а Боргеш је рутински завршио меч у два сета, обезбиједивши пласман у друго коло.
Инцидент је забиљежен камерама, а за сада није познато да ли ће ван де Зандшулп бити додатно кажњен. Правила турнира су јасна - угрожавање публике може донијети дисквалификацију или новчану казну, али организатори се засад нису огласили.
Како је тренутак бацања рекета изгледао, погледајте у наставку:
