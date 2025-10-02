Logo

Познато када ће Ђоковић и Чилић одмјерити снаге

Novak Đoković nakon poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza
На отварању наступа на овогодишњем Мастерса у Шангају српски тенисер Новак Ђоковић играће против Марина Чилића из Хрватске.

Након слободног првог кола, сада је познато и када ће се играти српско-хрватски дерби на далеком истоку.

То ће бити у петак, 3. октобра, а њихов меч је на програму трећи по реду на централном терену комплекса у Шангају.

То значи да неће почети прије 12.30 по средњеевропском времену.

Прије Ђоковића и Чилића мегдан ће подијелити Бен Шелтон и Давид Гофан, а затим и Себастијан Баез и Холгер Руне.

Чилић је у првом колу био бољи од Николоза Басилашвилија са 2:0 у сетовима.

