Познато када ће Ђоковић и Чилић одмјерити снаге

На отварању наступа на овогодишњем Мастерса у Шангају српски тенисер Новак Ђоковић играће против Марина Чилића из Хрватске.
Након слободног првог кола, сада је познато и када ће се играти српско-хрватски дерби на далеком истоку.
То ће бити у петак, 3. октобра, а њихов меч је на програму трећи по реду на централном терену комплекса у Шангају.
То значи да неће почети прије 12.30 по средњеевропском времену.
Прије Ђоковића и Чилића мегдан ће подијелити Бен Шелтон и Давид Гофан, а затим и Себастијан Баез и Холгер Руне.
Чилић је у првом колу био бољи од Николоза Басилашвилија са 2:0 у сетовима.
