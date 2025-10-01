Федерер номинован за тениску Кућу славних

01.10.2025
Роџер Федерер предводи листу номинованих за Међународну тениску кућу славних за 2026. годину. Био је први човјек који је освојио 20 гренд слем титула у синглу и започео је еру невиђене величине са млађим ривалима Рафаелом Надалом и Новаком Ђоковићем.
Са сјајним форхендом и сервисом, нападачким стилом на свим теренима и радом ногу који је допринео да све изгледа тако лако, Федерер је освојио 103 трофеја и 1.251 меч у синглу, што је међу мушкарцима у Опен ери, која је почела 1968. године, надмашио само Џими Конорс.
Федерер је завршио пет сезона на првом мјесту АТП листе, провео је рекордних 237 узастопних недјеља на том мјесту, предводио је Швајцарску до титуле у Дејвис купу 2014. године и упарио се са Стеном Вавринком до освајања златне медаље у дублу на Олимпијским играма у Пекингу 2008. године.
Роџер Федерер је стигао до 10 узастопних финала гренд слема
На врхунцу својих могућности, Федерер је стигао до рекордних 10 узастопних финала гренд слема од 2005. до 2007. године, освојивши осам титула у том периоду; ту доминацију је продужио пласманом у 18 од 19 финала великих турнира до 2010. године. Такође је имао низ од 36 четвртфинала заредом и 23 узастопна полуфинала.
Федерер, амбасадор игре који је често говорио на енглеском, француском и швајцарско-њемачком на конференцијама за новинаре, одиграо је свој посљедњи меч на Вимблдону 2021. године. У то вријеме је имао мјесец дана мање од 40. године.
Његова објава о пензионисању стигла је тек сљедеће године, а опростио се наступом поред Надала у дублу на Лејвер купу, догађају који је основала његова менаџерска компанија.
Светлана Кузњецова, Хуан Мартин дел Потро на гласању за Кућу славних тениса
Федереру се у категорији играча на гласачком листићу придружили двострука шампионка великих турнира у синглу Светлана Кузњецова и побједник Отвореног првенства САД из 2009. Хуан Мартин дел Потро. У категорији доприноса налазе се два номинована: ТВ спикерка Мери Кариљо и администратор Маршал Хепер.
Имена нових кандидата биће објављена у новембру.
Федерер је међу осам мушкараца са барем једним трофејем у синглу са сваког од четири најважнија турнира у овом спорту, освојивши осам на Вимблдону, шест на Аустралијан Опену, пет на Ју-Ес Опену и један на Француској Опену. Свој гренд слем каријере завршио је на Ролан Гаросу 2009. године.
Његова прва велика титула дошла је у Ол Ингланд клубу 2003. године, а оборио је тадашњи рекорд Пита Сампраса за играча од 14 Грен слем титула освојивши Вимблдон 2009. године, побједивши Ендија Родика резултатом 16-14 у петом сету финала.
Федерер је освојио 20 гренд слем титула. Ђоковић има 24, Надал се повукао са 22.
На крају, Федерера су на гренд слем табели претекли Надал, који се прошле године повукао са 38 година и 22, и Ђоковић, који је и даље активан са 38 година и 24.
„Увијек кажем да је дивно бити дио те селективне групе“, рекао је о такозваној Великој тројци у интервјуу за Асошијејтед прес 2021. године. „Како можете да поредите? Шта је боље? Побјеђивати када сте стари или када сте млади? Немам појма, знате. Да ли је боље побјеђивати на шљаци или трави? Не знам. Да ли је боље имати супер доминантне године или се вратити од повреде? Не знам. Заиста је немогуће схватити.“
Фдереров низ од пет узастопних Отворених првенстава САД — нико од тада није освојио два заредом — завршио се у финалу 2009. године поразом од дел Потра у пет сетова. У то вријеме, дел Потро није имао пуних 21 годину и чинило се да му је предодређена елитна каријера, дијелом захваљујући свом снажном форхенд ударцу, али је низ повреда зглоба и колена избацио овог Аргентинца високог 198 цм из колосека.
Освојио је 22 титуле на турнеји и имао је најбољи пласман у каријери, 3. мјесто на ранг листи, док је стигао до још једног финала гренд слема, завршивши као другопласирани иза Ђоковића на Отвореном првенству САД 2018. Дел Потро је освојио сребрну медаљу на Олимпијским играма у Рију 2016. и помогао је Аргентини да освоји Дејвис куп те године. Његов посљедњи наступ на великом турниру био је пласман у четврто коло на Отвореном првенству Француске 2019. године.
Кузњецова је освојила велике трофеје у синглу на Отвореном првенству САД 2004. и Отвореном првенству Француске 2009. године, и у дублу на Отвореном првенству Аустралије 2005. и 2012. године, достигла је друго мјесто на ВТА ранг листи у синглу и треће мјесто у дублу, и била је дио три шампионата са Русијом у такмичењу које је сада познато као Куп Били Џин Кинг. Кузњецова је освојила 18 турнира на нивоу турнеје у синглу и 16 у дублу, преноси nbcsports.
